Chico

À 27 ans, un jeune entrepreneur réalise son rêve

Benjamin Russell suit l’exemple de 82 familles inspirantes en choisissant d’investir dans un groupe détenant 6 boutiques d’animaux Chico.

Il a commencé à travailler au Chico de Sainte-Agathe en tant que commis pendant ses études universitaires, et s’y est tout de suite plu.

« Travailler dans une boutique de quartier a ses exigences, souligne-t-il, mais chez Chico, on a la chance de rencontrer des propriétaires d’animaux heureux. Ils viennent nous voir pour leur animal qu’ils aiment comme un enfant et on se fait un plaisir de leur offrir un service à la clientèle hors pair. Avec le temps, on crée un lien avec eux et leurs animaux. »

Benjamin Russell a gravi les échelons jusqu’en 2021, lorsque l’occasion d’intégrer la famille Chico se présente. Il accepte de devenir franchisé de la boutique de Blainville et de s’associer à un groupe d’investisseurs possédant au total six boutiques sur la Rive-Nord de Montréal, une décision qu’il se félicite d’avoir prise.

Acquisition facilitée et soutien à long terme

Investir avec Chico, c’est profiter de l’expertise de la bannière qui compte plus de 82 projets réussis et qui sont toujours en activité. Ainsi, Chico soutient ses investisseurs sur plusieurs fronts, notamment grâce à l’efficacité de son marketing, au coût d’acquisition peu élevé, à différents outils de gestion tels qu’une plateforme web de formation de personnel, une plateforme de gestion courante, des offres de financement avantageuses auprès d’institutions partenaires, et bien plus.

Les projets sont toujours clé en main et sont tous personnalisés pour maximiser la performance des boutiques de chacun des franchisés. Avec une attention inégalée envers les détails, Chico crée des plans d’aménagements sur mesure, garantissant ainsi le succès de chacun.

« Chico a à cœur la réussite de sa bannière et de ses franchisés, confirme Benjamin Russell. Je me sens soutenu et bien entouré. Des représentants du franchiseur viennent nous rencontrer régulièrement pour nous offrir de l’aide et pour s’assurer que les standards élevés de qualité sont respectés. » Le jeune homme constate aussi que l’entraide et la solidarité qui existent entre les franchisés sont uniques. « Entendre les autres parler de leurs succès est à la fois plaisant et stimulant », avoue-t-il.

L’avenir

Et maintenant qu’il a le vent dans les voiles, comment voit-il l’avenir? Je vois un avenir radieux pour moi-même et pour Chico. L'entreprise a de beaux projets en cours de développement. Benjamin constate que Chico est appelé à grandir et que l'entreprise est en pleine croissance. Il encourage les gens à saisir cette occasion d'affaires, car il estime que c'est un milieu formidablement gratifiant.

