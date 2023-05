DAGENAIS, Simon



C'est avec une grande tristesse que la famille de Simon Dagenais vous annonce son décès survenu le mardi 2 mai 2023, à Laval, à l'âge de 33 ans.Il laisse dans le deuil sa mère Natalie (François Bordeleau), son père Gilles, sa grand-mère maternelle Gabrielle Martel (feu Gilles Desmarais), son frère Tommy (Èva), Pierre Lamoureux père de Tommy, sa soeur Annie, ses neveux Cédric (Mia) et Francis, son oncle maternel Pierre Desmarais, ses autres oncles, tantes, cousins, cousines ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 18 mai 2023, de 17h à 21h et le lendemain vendredi dès 10h, suivi d'un hommage au salon du complexe à 13h.Au lieu de fleurs, des dons à Diabète-Québec seraient appréciés.