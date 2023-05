LEFRANÇOIS, Chantal



Paisiblement et entourée de ses proches, le 6 mai 2023, à l'âge de 63 ans, est décédée Chantal Lefrançois, fille de feu Albert Lefrançois et de feu Georgette Jodoin.Elle laisse dans le deuil son conjoint Aimé Beaulieu, ses frères et soeurs Carmen (Roger), Francine (Jocelyn), Jean-Pierre, feu Michèle (Mario), Ronald (Lyne), Johanne (Pierre), Réjean, Sylvain (France) et Martine (Michel), sa belle-mère Yvette Beaulieu, son beau-frère Alain (Johanne), sa belle-soeur Odette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, à la salle derrière le restaurant Le Reggiano (333 rue St-Joseph, Ste-Martine), le vendredi 2 juin de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie pour lui rendre un dernier hommage.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.www.residencemariesoleilphaneuf.com