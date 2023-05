Au cœur de notre industrie maritime: le Port de Québec en mission verte

Le Port de Québec veut devenir un champion de la décarbonation et pour y arriver, il aura besoin de l’aide des gouvernements et d’Hydro-Québec.

• À lire aussi: Au cœur de notre industrie maritime: ça va bien sur le fleuve

• À lire aussi: Au cœur de notre industrie maritime: l’avenir du conteneur passe par Contrecœur

• À lire aussi: Au cœur de notre industrie maritime: elle mène les navires à bon port

« L’électrification à quai, ce n’est pas quelque chose qui serait l’fun de faire : il faut le faire ! » plaide le président Mario Girard.

Maintenant, pour permettre d’électrifier trois quais pour les bateaux de croisière, afin de stopper leurs émissions de gaz à effet de serre lorsqu’ils accostent à Québec, il faut trouver 60 M$. Les seuls revenus de l’administration portuaire ne suffiront pas. Ou alors il avancera à pas de tortue.

« Le fédéral a un budget de 167 M$ sur sept ans pour l’ensemble des ports canadiens. On a dit que ça ne fonctionne pas et il va falloir qu’on “déguédine” », a affirmé M. Girard en entrevue au Journal.

Au provincial, le Port de Québec pense pouvoir récolter 4 M$ pour un premier quai, mais il faudra aussi être priorisé dans la distribution d’hydroélectricité pour y arriver. Comme il s’agit d’un bloc de plus de 5 mégawatts, il faudra l’approbation du gouvernement, en plus de celle d’Hydro-Québec.

« La décarbonation, si elle ne devient pas une priorité gouvernementale, on ne sera pas capables d’aller assez vite. Même si on avait l’argent demain matin, ça n’irait pas avant 2026 pour électrifier un quai à Québec parce que c’est une grosse infrastructure à installer », explique le PDG.

Repenser l’approvisionnement

Il y a donc de grands défis à relever pour l’administration portuaire, qui a inclus la durabilité dans les quatre piliers de sa vision 2035.

Mario Girard tient aussi à des chaînes d’approvisionnement durables. Le positionnement du corridor du Saint-Laurent, plutôt qu’une approche individuelle des différents ports québécois, lui apparaît essentiel.

« Il faut réfléchir comme ça plutôt que port par port, afin de réussir le défi de la décarbonation et aussi pour arrêter de perdre des parts de marché face aux ports du nord-est des États-Unis », dit-il.

Déficit de croissance

La croissance du Port de Montréal dans la manutention des conteneurs a été de 0,6 % entre 2018 et 2022. Pendant ce temps, les rivaux du nord-est des États-Unis ont connu des augmentations de 6,7 à 7,9 %.

La fabrication sort de plus en plus de la Chine et se déplace en Indonésie, en Malaisie ou en Inde. Moins de bateaux passent par le Pacifique et davantage par l’Atlantique, ce qui favorise les ports de l’Est.

« Les ports américains l’ont vu venir et se sont préparés. Ils ont investi des millions. Nous, on n’a pas investi suffisamment. On a des retards et on est en train de manquer le bateau », croit Mario Girard.

Pour lui, il importe de réfléchir autrement l’utilisation de nos ports pour créer des chaînes d’approvisionnement plus efficaces, moins chères pour les importateurs/exportateurs, avec des émissions de gaz à effet de serre (GES) réduites.

Il évoque les difficultés d’approvisionnement documentées par la Chambre de commerce de Lévis auprès de ses entrepreneurs. Ceux-ci ont du mal à trouver, à prix raisonnable, des camionneurs pour transporter les conteneurs à partir ou à destination du Port de Montréal.

« Si la priorité de tous est la décarbonation, on va s’asseoir ensemble et trouver des moyens d’éliminer des kilomètres sur route, tout autant que des GES », dit-il.

Développement ralenti

Le Port de Québec met par ailleurs la pédale douce sur les projets de développement pour solidifier les relations avec les citoyens de sa communauté.

« On veut être une référence en matière d’engagement communautaire. C’est ambitieux. On l’a mis en premier dans notre vision, en sachant que ça veut dire beaucoup de choses et ça nous appelle à nous dépasser », affirme le PDG de l’administration portuaire, qui a une équipe dédiée aux relations avec la communauté.

Autrement, parce que l’innovation lui importe, le Port de Québec s’offre comme terrain de recherche pour le développement de technologies propres par des entreprises.