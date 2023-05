Au Québec, l'école ne prépare pas les jeunes à la vraie vie

Mercredi, à l’émission que j’anime à QUB radio, j’ai reçu Philippe Lorange, un jeune intellectuel qui étudie en maîtrise à l’UQAM.

Philippe m’a dit une phrase qui, selon moi, devrait orienter toute réforme du système d’éducation, une phrase qui mériterait d’être gravée sur la façade de toutes les écoles.

« La vie est difficile. L’école te prépare à la vie. L’école devrait donc être difficile. »

UN GROS CPE

Par difficile, Philippe ne veut pas dire « tyrannique » ou « militaire », mais « exigeante », « rigoureuse ».

La vie, on le sait, est de plus en plus dure. Pour tirer ton épingle du jeu, pour passer à travers toutes les épreuves qui t’attendent, surtout avec les médias sociaux qui ressemblent de plus en plus à des égouts à ciel ouvert et un monde du travail de plus en plus libéralisé, donc de plus en plus compétitif, tu dois être fait fort.

Avoir la couenne dure.

Être capable de subir de la pression.

On ne rend pas service aux jeunes quand on leur dit que le monde est un jardin de roses.

On ne les prépare pas à affronter la vie.

On ne leur donne pas tous les outils dont ils auront besoin pour faire leur place au soleil et être heureux.

L’école (surtout l’école secondaire, dont l’un des rôles est de prendre des enfants et de les transformer en jeunes adultes) devrait être le hall d’entrée de la vie. Or, actuellement, surtout au Québec où le mot « exigence » est perçu comme élitiste, l’école est considérée comme une extension du CPE.

On te doudoune.

On te chochote.

On t’accommode.

Résultat : quand les petits lapins sortent de l’école et affrontent la vie, la vraie vie, celle qui ne te fait pas de quartier, ils s’effondrent et implosent à la moindre petite critique.

LES TÉLÉTUBBIES

Actuellement, nous sommes en pleine pénurie de main-d’œuvre.

Les employeurs n’ont pas le choix, et embauchent la première personne qui se pointe, pour autant qu’elle ait un minimum de dents dans la bouche et qu’elle ne se promène pas la bizoune à l’air.

Résultat : on se retrouve avec des employés qui, en temps normal, n’auraient jamais été embauchés. Et dont le CV se serait retrouvé au fond d’une poubelle.

Mais ça ne sera pas toujours comme ça. À un moment donné, la situation va changer, et les employeurs vont se retrouver avec le gros bout du bâton dans les mains.

Ils vont pouvoir se montrer – à nouveau – exigeants. Sourcilleux.

Critiques.

Que feront nos petits lapins, alors ?

Comme l’a démontré l’écrivain Michel Houellebecq dans son livre Extension du domaine de la lutte, même les relations interpersonnelles obéissent maintenant aux lois du marché !

La vie est dure même en amour !

Il suffit d’un bref mouvement de l’index pour être rejeté !

Et on élève nos enfants dans du papier bulle ? On leur fait croire que le monde est un épisode des Télétubbies ? Que les gens vont tenir compte de leurs émotions ? Et mettre des gants blancs lorsqu’ils s’adresseront à eux ?

Mais c’est dégueulasse !

Ce n’est pas les aider, que de les élever de la sorte, au contraire, c’est les condamner au malheur !

À quand une école qui enseignera aux jeunes l’effort ? L’endurance ? La capacité de supporter la critique et l’adversité ?

LE RÊVE DES WOKES !

Selon une étude de l’Université d’Austin au Texas, il sera bientôt possible de lire les pensées d’une personne grâce à un « décodeur intelligent » branché à un appareil d’imagerie par résonance magnétique.

On pourra ainsi savoir ce que pense une personne pendant qu’elle regarde un film ou écoute de la musique !

Enfin, les wokes pourront traquer les salauds (surtout les hommes blancs de plus de 50 ans) qui ont des pensées impures ! Tu fixes les cuisses d’une actrice plus de 5 secondes ? Tu perds ton boulot, mon cochon !

À quand une machine nous permettant de savoir à quoi rêvent les gens, la nuit ?

POUR EN FINIR AVEC LES PAUVRES

Selon deux bioéthiciens de Toronto qui ont publié un article savant dans le Journal of Medical Ethics, le Canada devrait permettre aux pauvres et aux sans-abri d’avoir accès à l’aide médicale à mourir afin de mettre fin à leurs souffrances !

Après les dépressifs, encourageons les démunis à tirer la plogue !

Remarquez, c’est plus simple que de construire des logements à loyer modique ou d’embaucher des psys !

Une injection et c’est fini !

C’est ce qu’on appelle déclarer la chasse à la pauvreté.

Dans le premier sens du terme.

LES GAUCHISTES MANGENT DU SMOKED MEAT ?

Photo d’archives, Martin Chevalier

Lorsqu’il a appris que Le Main Déli, un resto de Montréal spécialisé dans le smoked meat, a fermé ses portes, Gabriel Nadeau-Dubois a écrit sur Twitter : « Le smoked meat est un symbole culturel fort du Québec, et ça ne vient pas des Filles du Roy ! »

Comme si les nationalistes étaient totalement hermétiques aux autres cultures et ne mangeaient que du ragoût de patte de cochon, du cipaille et des bines !

C’est comme si j’écrivais : « Comment un gauchiste peut connaître le smoked meat ? Je croyais que ces gens ne mangeaient que du tofu et du kale ! »