TOURANGEAU, Robert



Le 5 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Robert Tourangeau, époux de feu Mme Yolande Larin.Il laisse dans le deuil ses soeurs : Raymonde (feu Maurice Lapierre) et Réjeanne (Réjean Beauséjour), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 18 mai de 9h à 12h auUne cérémonie suivra à 13h30 en la chapelle.