LORRAIN, Éric



À Terrebonne, le 4 février 2023, à l'âge de 58 ans, est décédé Éric Lorrain. Il est allé rejoindre au ciel sa mère Annette Ladouceur, son père Lucien Lorrain, ses frères et soeurs Guy, Huguette, Normand, Andrée, Daniel et Ronald.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Lucie, Henriette, Gilles, Jacques, Nicole, Mario, Marjolaine, Marcel et Claude, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 mai 2023 de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 13h30 aux850, MONTÉE MASSONMASCOUCHELes funérailles auront lieu ce même jour à 13h30 en l'église St-Louis-de-France située au 825, rue St-Louis à Terrebonne.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Benoit à Mirabel.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à DIDA (Défi Intégration Développement Accompagnement) et à l'APETL (Association de parent d'enfant trisomique de Lanaudière).