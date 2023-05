CAISSY, Gérald



À Châteauguay, le 1er mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Gérald Caissy, époux depuis 71 ans de Hilda Landry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Linda (Achille), Manon et Guylaine (Gaétan), ses petits-enfants : Véronique (Daniel), Caroline (Kosta), Thomas (Lynsey), Kevin (Leah), Jolyane (Johannes) et Marie-Michèle (Maxime), ses arrière-petits-enfants : Shelley-Ann, Nicolas, Rosalie, Gemma, Luke et Ella-Mae, sa soeur Rose-Aimée ainsi que plusieurs parents et amis. Il rejoint son fils Rénald qui l'a précédé.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023 de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire :LOGOLa célébration de la vie de Gérald aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Vice Versa Châteauguay pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Sainte-Justine serait apprécié en la mémoire de Gérald Caissy.