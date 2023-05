DELCOURT, Cécile



À Terrebonne, le 7 mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Cécile Delcourt.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 mai 2023 de 9h à 11h et de 12h30 à 14h30 à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNEUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h, suivie de l'inhumation au Cimetière Régional de Terrebonne situé au 4845, chemin Martin à Terrebonne.