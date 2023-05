Kim Clavel: pas exactement comme Patrick Roy

Kim Clavel n’a peut-être pas bloqué tous les coups de son adversaire, comme Patrick Roy repoussait toutes les rondelles, mais la Québécoise a remis les pendules à l’heure et confirmer que sa dernière défaite n’était qu’une erreur de parcours.

«Je voulais vraiment gagner. Dans le coin, j’étais concentrée quand Danielle [Bouchard, son entraîneuse] et mon équipe me parlaient. Je voyais ce qui se passait. Je sais que j’ai reçu des coups, mais c’est de la boxe qu’on fait, on ne peut pas tous les esquiver. J’aurais aimé ça tous les arrêter comme Patrick Roy faisait. Mais ce soir [vendredi], j’en ai laissé passer une couple! On a gagné le match quand même», a philosophé Clavel (17-1, 3 K.-O.) au terme de sa victoire par décision unanime des juges face à Naomi Arellano Reyes (9-3, 5 K.-O.).

L’ancienne championne du monde des mi-mouches de la WBC ne voulait pas répéter les mêmes gaffes que lors de son revers face à Yesica Nery Plata, en janvier, aussi à la Place Bell de Laval.

«Je l’ai trouvé responsable défensivement, surtout au départ, on voyait qu’elle calculait bien le ring et qu’elle voulait dominer la partie tactique, a observé le promoteur Yvon Michel. Un moment donné, elle s’est laissée un peu emporter par ses émotions, mais après sa coupure à l’œil droit qui a commencé à se fermer, elle est redevenue responsable. À la fin, elle y est allée pour le spectacle. Elle a su s’adapter dans le combat, elle a su gérer la situation.»

Clin d’œil à Joe Calzaghe

Pour la vedette de la soirée, sa vitesse a fait la différence, inspirée par Joe Calzaghe, le premier boxeur qu’elle a vu en action à l’âge de 16 ans et qui la suit sur Instragram depuis vendredi.

«Elle avait une longue portée, je n’avais pas le choix de rentrer, il fallait juste que je ramène mes mains très haut pour me protéger. Mon step back était là, bloquer ce qu’elle faisait et revenir tout de suite après, mon crochet de gauche, ma main droite que j’ai réussi à passer souvent. Elle avait un bon jab aussi, ça m’a surpris.»