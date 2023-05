LAMBERT, Robert (Prêtre)



À Laval, le 9 mai 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé l'abbé Robert Lambert, fils de feu Charles Omer Lambert et de feu Blanche Messier.Il laisse dans le deuil ses neveux et amis.L'abbé Lambert a été professeur au Collège de L'Assomption, au Collège Marguerite-Bourgeoys, curé à la paroisse St-Pierre Claver (25 ans) et à la paroisse St-Théophile de Laval. Il a exercé son ministère pastoral auprès des personnes agées à Montréal-Nord et à Laval ces dernières années.Les funérailles auront lieu le samedi 20 mai 2023 à 10h, à l'église Saint-Claude (80 rue Meunier O., Laval), suivies de l'inhumation au cimetière Repos Saint-François d'Assise. Vous êtes invités à l'église à 9h30.RIVE-NORDPropriétaire: Patrick Lajeunesse514-770-9770 www.salonlfcrivenord.com