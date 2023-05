NADEAU, Etoila



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de notre tante bien-aimée Etoila le 6 mai 2023 à l'hôpital du Suroit suite à un infarctus.Elle laisse dans le deuil ses nièces Micheline, Carole et Diane, son neveu Mario, ses petites-nièces et petits-neveux Johanne, Susan, Daniel et Jean-François, Pascal, Marie-Eve, Taylor et Tiffany ainsi que de nombreux amis/es.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 mai de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 21:00 au :418 BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈREL'inhumation aura lieu au cimetière Marie-Reine-du-Monde, 3759 rue Queen, Rawdon, le lundi 22 mai à 11h.Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation maladie du coeur.