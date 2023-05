MÉTAYER LACHANCE, Denise



À Montréal, le jeudi 4 mai, à l'âge de 82 ans, est décédée Denise Métayer, à l'aube de ses 60 ans de mariage avec son époux Roland Lachance.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Sylvain (feu Maryse Théorêt) et sa fille Chantal, ses cinq petits-enfants Jonathan (Sabine), Alexandre, Samuel, Mélanie et Sophie, ses deux arrière-petites-filles Kaliana et Floraly ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à :le lundi 22 mai de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h; les condoléances se poursuivront le lendemain matin à 9h.Les funérailles seront célébrées en l'Église St-Ambroise (1215, rue Beaubien Est, Montréal, Qc) le mardi 23 mai à 11h. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.