Ce paradis vous appartient

C’est parti mon kiwi ! Depuis hier, enfin, la pêche est ouverte et les si désirables truites du Québec n’attendent que vous, votre ruse, votre visite. Vous n’avez pas encore fait votre place ? Il n’est pas trop tard.

Oui, depuis trois semaines dans le bois, il y a eu des dégâts d’eau, des routes inondées et des secteurs trempés, mais déjà, à tous les endroits touchés, on a tout mis en œuvre pour que l’accueil initial du 12 mai ne soit pas repoussé.

Saviez-vous qu’au Québec, plus de 30 000 personnes peuvent résider en pourvoirie en même temps ? C’est formidable, mais ce qui est encore plus merveilleux, c’est qu’en plus, il y a la Sépaq qui œuvre pour vous et moi dans 24 parcs nationaux, 13 réserves fauniques.

Sépaq veut dire Société des établissements de plein air du Québec, c’est gouvernemental. Près de 3500 employés et des sites tout à fait merveilleux. Depuis 40 ans, jamais nos forêts et nos cours d’eau n’ont été aussi bien gérés, préparés et accueillants. Je dis souvent que c’est dans ses forêts que le Québec est le plus unique, beau et même poétique. C’est une chance que nous avons de vivre dans cet environnement aussi paradisiaque. Maintenant, mettez vos bretelles, il faut en profiter.

ON VOUS VEUT

Cette semaine, voulant vous renseigner de l’état des lieux dans la réserve Mastigouche à moins de deux heures de Montréal, j’ai communiqué avec le directeur nouvellement en poste, Francis Charbonneau. Il débordait d’optimisme, de dynamisme. « Oui, la réserve est en forme malgré un printemps difficile. On aura un été de pêche extraordinaire et il y a encore de la place, des sites de toute beauté. Tu peux dire aux gens de réserver, la qualité de pêche sera excellente du début jusqu’à la fin de l’été même en août, on est certain. »

Wow ! Je crois Francis Charbonneau et je ne suis aucunement gêné de vous encourager à téléphoner, vous informer et même réserver. Ces bois garnis et luxurieux, ces belles rivières, ces lacs magnifiques sont à vous. J’ai encore envie de vous le répéter. Allez-y, allez dans cette nature si riche ne serait-ce que pour pique-niquer autour d’un petit feu.

LA PLUS BELLE

La nature est probablement celle qui envoie les plus beaux messages en ne disant rien. Les chants des oiseaux, le craquement des bois, comprendre le vent qui siffle doucement. Rien n’est plus beau et c’est à votre portée. Si vous êtes capables de prendre du poisson en plus, c’est le summum.

Oui, c’est grouillant, la ville, mais quand le temps s’adoucit, il faut aller aux sources, aller écouter les ruisseaux et sentir l’humus.

À tous les pêcheurs et pêcheuses, je vous souhaite une saison inoubliable et aux non-pêcheurs et pêcheuses... je vous souhaite de le devenir. Vous vivez dans un paradis. Ne passez pas à côté.

De l’enclave

Il y a 73 ans aujourd’hui qu’avait lieu le tout premier Grand Prix de l’histoire de la Formule 1 et c’était en Angleterre, à Silverstone, en 1950.

Photo AFP

Le roi Charles III n’avait que deux ans, mais déjà les meilleurs conducteurs maintenaient une moyenne d’environ 150 km/h en piste.

Qui est le seul joueur de la LNH à avoir évolué plus de 400 matchs avec trois formations différentes... dont Montréal ? Un certain Chris Chelios d’abord avec le Canadien et ensuite avec Chicago et Detroit. On disait qu’il brûlait la chandelle par les deux bouts. Il a 61 ans et il va tous nous enterrer.

d’abord avec le Canadien et ensuite avec Chicago et Detroit. On disait qu’il brûlait la chandelle par les deux bouts. Il a 61 ans et il va tous nous enterrer. Première édition d’un tournoi de golf réunissant notamment trois personnalités de la région de Lachute le 5 juillet, soit Bob Hartley, Kevin Lowe et Pierre Pagé. Ont promis d’y être aussi les Georges Laraque, Michel et Gaston Therrien, Laurent Duvernay-Tardif, Jonathan Huberdeau et Alexis Lafrenière. Quelques 288 golfeurs sur les deux parcours de Lachute.

et Ont promis d’y être aussi les et et Quelques 288 golfeurs sur les deux parcours de Lachute. Contre quelle équipe Lanny McDonald a compté le tout dernier but de sa carrière ? Dans une victoire de 4 à 2 au Forum de Montréal contre le Canadien, et ce soir-là, les Flames ont gagné la Coupe Stanley.

a compté le tout dernier but de sa carrière ? Dans une victoire de 4 à 2 au Forum de Montréal contre le Canadien, et ce soir-là, les Flames ont gagné la Coupe Stanley. Le juge de ligne Mike Cvik a officié plus de 1800 matchs dans la LNH. Originaire de Calgary, un gentil géant de 6’ et 9’’. À son tout dernier match à sa 29e saison en 2016, dans sa Calgary natale, à la fin de la rencontre, on lui a décerné une des trois étoiles. Touchant !

a officié plus de 1800 matchs dans la LNH. Originaire de Calgary, un gentil géant de 6’ et 9’’. À son tout dernier match à sa 29e saison en 2016, dans sa Calgary natale, à la fin de la rencontre, on lui a décerné une des trois étoiles. Touchant ! La Cage (aux Sports) ouvre une première succursale à Bordeaux en France avec le concept québécois que nous connaissons tous. Écrans géants sur tous les murs, on ne sait pas s’il y aura des ailes de foie gras. Olivier Brouzet, ancien joueur de rugby de l’équipe de France est un des actionnaires. Bonne chance !

ancien joueur de rugby de l’équipe de France est un des actionnaires. Bonne chance ! Le spectaculaire pro du golf Les Cerfs de Longueuil, Ben Boudreault, a recouvré la santé. Il pète le feu et tentera de se qualifier dès lundi pour le US Open à Albany et, ensuite, le US Open Sénior à New York. Ben, maintenant âgé de 64 ans, rêve de jouer son âge. Il en est capable.

a recouvré la santé. Il pète le feu et tentera de se qualifier dès lundi pour le US Open à Albany et, ensuite, le US Open Sénior à New York. Ben, maintenant âgé de 64 ans, rêve de jouer son âge. Il en est capable. Les chandails de la LNH les plus vendus au cours de la dernière saison ont été ceux de Ovechkin, Crosby, Pastrnak, Hughes et Matthews.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Les chandails d’équipe les plus populaires ont été ceux de Boston, des Rangers, Pittsburgh, Washington et Colorado.

Les chandails les plus vendus dans le circuit après la première ronde des séries ont été ceux de Hughes, MacKinnon, Pastrnak et McDavid.

et Longtemps réalisateur du baseball des Expos à CKAC (Télémédia), Serge Bouchard sort d’un coma diabétique. Il va mieux. Le Butch est encore souriant à l’hôpital Le Gardeur.

sort d’un coma diabétique. Il va mieux. Le Butch est encore souriant à l’hôpital Le Gardeur. Comme coach ou assistant, derrière le banc de neuf équipes en 25 ans.

Photo d'archives, Martin Chevalier

C’est quoi le problème de Gerard Gallant ?