Ces cinq films sont parfaits pour souligner la fête des Mères

Et si vous vous faisiez une soirée ciné dans votre salon pour souligner la fête des Mères?

Mamma Mia!

Joyeux, coloré et entraînant, le Mamma Mia! de 2008 est le rayon de soleil parfait. Meryl Streep y incarne le rôle d’une mère dont la fille, jouée par Amanda Seyfried, doit se marier. Mais voilà, la mère en question ne sait pas qui est le père et hésite entre Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgard (pas pire pantoute comme choix possibles, avouons-le!) Cette comédie pétillante pour toute la famille est mise en musique avec les chansons énergiques du groupe ABBA... ce qui garantit également une après-midi ou une soirée karaoké qui mettra tout le monde de bonne humeur.

Disponible sur Illico, Prime video, Crave, AppleTV+, YouTube

Lion

Impossible de ne pas avoir la gorge nouée devant ce long métrage de 2016 tiré d’une histoire vraie et adaptée de l’autobiographie du protagoniste, parue en 2015. Saroo Brierley (Dev Patel), adopté par Sue (Nicole Kidman; parfaite) et John (David Wenham), un couple australien, puis décide de chercher sa famille biologique. En fouillant ses souvenirs d’enfance, il parvient à reconstituer certains éléments de son périple et se met alors en quête de son village natal via Google Earth. Nommé dans six catégories aux Oscars, ce récipiendaire du BAFTA du meilleur film est un drame d’une beauté poignante qui rassemble un public de tous âges.

Disponible sur Prime video, AppleTV+, YouTube

Une famille unique

Nommé aux Oscars et primé aux Golden Globes, Une famille unique, sorti en 2010, met en scène Nic (Annette Bening) et Jules (Julianne Moore), couple qui a conçu ses deux enfants Joni (Mia Wasikowska) et Laser (Josh Hutcherson) par insémination artificielle. Laser, trop jeune pour demander officiellement des informations sur le donneur de sperme, demande à sa sœur d’entamer les démarches. Les deux jeunes apprennent que leur père s’appelle Paul (Mark Ruffalo) et qu’il est le propriétaire d’un restaurant bio. Réalisé avec immensément d’intelligence par Lisa Cholodenko (l’excellente télésérie Incroyable de Netflix), ce film est un petit bijou dont on ne se lasse pas.

Disponible sur Prime video, AppleTV+, Crave, YouTube

Alerte rouge

Il fallait bien un film d’animation dans cette liste de suggestions et le voici! Idéal pour les mamans de jeunes enfants, ce long métrage de Domee Shi (lauréate d’un Oscar pour son excellent court-métrage Bao, à voir sur Disney+) suit Mei (voix de Rosalie Chiang en version originale) qui se transforme en gigantesque panda roux lorsqu’elle ressent une émotion intense. Le premier réflexe de l’adolescente de 13 ans est de cacher cet état à sa mère un peu trop protectrice (voix de Sandra Oh), mais cette dernière finit par s’en apercevoir et raconte à sa fille l’histoire familiale. Extrêmement bien pensé, Alerte rouge (2022) est le premier long métrage de Pixar à se dérouler dans une ville canadienne – en l’occurrence Toronto – et à être réalisé par une femme. Par ailleurs, Billie Eilish a composé une chanson pour le film.

Disponible sur Disney+, YouTube

Mères indignes

En 2016, les co-scénaristes et réalisateurs Jon Lucas et Scott Moore décident de présenter des mères dans toute leur normalité irrévérencieuse... et hilarante. Nous faisons donc la connaissance d’Amy (Mila Kunis), une perfectionniste mariée et maman de deux enfants, qui met son mari dehors lorsqu’elle le surprend en train de la tromper. Complètement stressée et au bout du rouleau, elle décide de tempérer ses ardeurs. Et, lorsqu’elle fait la connaissance de Carla (Kathryn Hahn) et de Kiki (Kristen Bell), elle part résolument en guerre contre ce syndrome de la mère parfaite.

Disponible sur Netflix, AppleTV+, GooglePlay