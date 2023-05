Chaude lutte à prévoir chez les camionnettes intermédiaires

Cette semaine, Ford a dévoilé la nouvelle génération de la camionnette Ranger. Esthétiquement évolutive par rapport au modèle actuel, celle-ci réplique avec brio aux camionnettes de GM (Chevrolet Colorado/GMC Canyon), qui débarqueront bientôt chez les concessionnaires.

Alors que l’ensemble des camionnettes intermédiaires était sérieusement vieillissant, il y a de cela quelques années à peine, c’est Nissan qui a ouvert le bal avec la refonte du Frontier. Un produit développé et conçu pour le marché nord-américain, mais dont l’approche demeure extrêmement traditionnelle. Et pour cause, l’unique adoption d’un moteur V6 de même que l’offre de deux longueurs de caisse pour le modèle à cabine double, tandis que la cabine allongée (King Cab) demeure au catalogue.

Chevrolet et GMC ont choisi pour leur part de simplifier la gamme en éliminant la cabine allongée, ne conservant qu’un modèle à cabine double avec une caisse de 5,5 pieds. Pareil pour Ford qui retire la configuration à cabine allongée, justifiant sa décision par des ventes symboliques. Fait intéressant, Chevrolet et GMC abandonnent aussi le V6 et le diesel pour ne conserver qu’un quatre cylindres de 2,7 litres.

Dans le cas de Chevrolet, il y a trois déclinaisons de ce moulin avec des variantes au chapitre de la puissance et du couple, alors que GMC ne gardera que le plus puissant des trois. Voilà une stratégie marquante de la part de GM qui, pendant des années, se vantait d’offrir à sa clientèle des motorisations adaptées aux besoins de tous, ciblant au passage Ford qui ne proposait qu’un moteur à quatre cylindres depuis le retour du Ranger.

Coup de théâtre cette semaine, Ford a annoncé le retour de son quatre cylindres de 2,3 litres, et du V6 biturbo de 2,7 litres, aussi utilisé sous le capot de la F-150. Le fabricant pousse même l’audace jusqu’à proposer pour sa nouvelle version Raptor un V6 de 3 litres biturbo de 400 chevaux, histoire de répliquer efficacement à l’arrivée des Chevrolet Colorado ZR2 et GMC Canyon AT4X.

Une chaude lutte est donc à prévoir chez ces deux constructeurs, dont les produits sont très concurrentiels et actuels. On a d’ailleurs choisi de mettre le paquet, sachant que Ram prévoit débarquer avec une nouvelle camionnette intermédiaire d’ici peu. Or, l’ennemi à abattre est Toyota avec le Tacoma, qui sera entièrement revu pour 2024. Officiellement dévoilé le 19 mai prochain, il risque de faire fureur.

Non seulement a-t-on jusqu’ici confirmé la venue d’une version TRD-Pro bénéficiant d’un V6 doublé d’une motorisation hybride, mais les rumeurs font également état de la disponibilité d’un quatre cylindres de 2,4 litres turbocompressé. En outre, Toyota confirme l’offre d’une boîte manuelle sur certaines versions, ce qui risque d’en faire la camionnette avec une gamme de modèles très étendue. Conservera-t-on la caisse allongée ou proposera-t-on uniquement des modèles à cabine double? Pour obtenir une réponse à cette question, il faut patienter encore quelques jours.

Chose certaine, le retour en force de plusieurs modèles risque de faire mal à Nissan qui, pendant une courte période, s’est vanté d’offrir la camionnette intermédiaire traditionnelle la plus moderne du marché. Quant à la date d’arrivée du futur Ram, qui pourrait vraisemblablement reprendre le nom de Dakota, Stellantis demeure muet.

Maintenant, est-ce que d’autres joueurs pourraient prendre part à l’aventure, considérant que la demande pour ce type de véhicule demeure très forte et que la profitabilité l’est tout autant? S’il y a un autre constructeur sur lequel miser, c’est Volkswagen. Non seulement la firme allemande a montré à maintes reprises des concepts témoignant en ce sens, mais la camionnette intermédiaire de Volkswagen fait partie des discussions depuis de nombreuses années. Il pourrait cependant s’agir d’un produit dérivé de l’Atlas qui, dès l’an prochain, n’abritera qu’un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2 litres.