Comment bien choisir son chat ou son chien

Adopter un chat ou un chien est un engagement à long terme, peu importe la race. Laurence Massé de la SPCA de Montréal prodigue ici quelques conseils pour vous aider à faire un choix éclairé, pour votre bien et celui de l’animal.

Les questions à se poser pour l’adoption d’un chien sont-elles plus nombreuses que celles pour un chat?

Que ce soit un chien, un chat ou même un lapin, les questions de base sont les mêmes : combien de temps avez-vous à consacrer à votre animal quotidiennement? Est-ce que vos ressources financières permettent les soins vétérinaires, l’achat de nourriture, de litière? Est-ce que l’endroit où vous habitez autorise les animaux de compagnie? Ce sont des sujets importants puisque les raisons courantes d’abandon sont en lien avec eux. En somme, plus de planification équivaut à moins d’abandons.

Est-ce que certaines races de chiens conviennent mieux à certains types de personnes?

En fait, la race n’est pas un facteur très influent sur le comportement de l’animal. Les études démontrent que les races ne sont pas garantes d’un comportement spécifique. Ce qui le détermine davantage, ce sont sa socialisation, les soins obtenus, son environnement, son éducation. Ainsi, une race de grands chiens n’est pas nécessairement plus active, et vice versa.

Est-ce que l’aspect financier est souvent sous-estimé?

Oui. Dans notre réflexion, il faut penser aux soins de base chez le vétérinaire, mais aussi avoir en tête les situations d’urgence ou le développement possible d’une maladie. Les adoptants doivent avoir un coussin ou sinon songer à se prémunir d’une assurance. Pendant la pandémie, j’ai dû, par exemple, amener mon chien dans un centre d’urgence. Après avoir payé la franchise, mes assurances ont couvert 90 % des coûts de l’intervention, et ça m’a vraiment aidée.

Être bien accompagné dans sa réflexion est un autre facteur de succès.

À la SPCA, lorsqu’un adoptant se présente, nous discutons avec lui pour connaître son style de vie, son niveau d’expérience, ses ressources, et on lui fait rencontrer des candidats qui conviennent à son profil. Les adoptions de chiens, par exemple, se font en compagnie d’une experte en comportement animal. On propose aussi à l’adoptant d’aller marcher avec le chien. Une consultation chez nous peut prendre jusqu’à deux heures. Et nos animaux ont reçu tous les soins nécessaires.

Devenir famille d’accueil

Si vous hésitez à adopter un chat ou un chien, il est possible de devenir famille d’accueil. « Une personne qui n’a encore jamais adopté un chien, par exemple, pourrait apprendre ce que ça implique à travers le programme de Famille d’accueil de la SPCA. Et si jamais elle tombe en amour avec l’animal et qu’il est disponible à l’adoption, c’est cette personne qui aura priorité. »

Ressources

Le site de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) propose des fiches d’évaluation des coûts d’entretien des chats et des chiens en fonction de leur âge.

amvq.quebec

spadequebec.ca

spca.com