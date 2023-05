Concert de l’OSM présenté par BFL CANADA

BFLCanada a présenté le concert de l’OSM qui a accueilli pour la première fois le chef britannique Ben Palmer pour un programme mettant en lumière le compositeur John Williams. Les trames sonores orchestrales de Harry Potter et de Star Wars étaient à l’honneur.

Photos fournie par BFL Canada et Pascale Vallée

Cynthia Phaneuf, Maxime Talbot, Francis Bouillon, Mélanie Rivest, le chef d’orchestre britannique Ben Palmer, Sarah-Josée Lamarre, Frederik Pelaez, Jean-François Bilodeau et Isabelle Savoie ont apprécié l’occasion unique de découvrir différents pans du répertoire prolifique de John Williams.

Isabelle Savoie et Jean-François Bilodeau, qui entourent le chef d’orchestre britannique Ben Palmer, ont aussi eu un aperçu du Concerto pour tuba, interprété par Austin Howle, tuba solo de l’OSM.

BFL Canada était l’hôte de 24 invités au concert de l’OSM, que l’on voit sur la photo.

Bergeron Thouin Associés Architectes a organisé une journée de patin et de soccer dans le cadre d’une activité avec la FPES. Les organisateurs de la journée, Julie Guénette, Émilie Bertrand, Mathieu Jobin et Mariana Montoya, sont entourés de Pascal Leclaire, Mathieu Baron et Maxim Lapierre.

Le comédien Mathieu Baron, qui a joué au hockey en Europe. On le voit en compagnie de Zoé Leduc et d’Améliane Landry.

L’ancien joueur du Canadien Maxim Lapierre et Pascal Leclaire, l’ancien gardien de but des Sénateurs, encourageaient Victor Leduc, Léo Leduc, Laurier Hammond et Lévi Hammond.

Maxim Lapierre est entouré dans l’ordre habituel de Zachary Thibodeau, William Thibodeau, Benjamin Douville et Anaïs Douville.