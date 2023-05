CTMA : Un lien essentiel pour la communauté madelinienne

Quand on reste sur une Île isolée au milieu du golfe Saint-Laurent, le transport maritime est au cœur de notre quotidien.

Que ce soit pour accéder au continent, s’approvisionner en marchandises, exporter les produits locaux ou encore transporter les visiteurs, la coopérative locale CTMA offre des services essentiels à la communauté des Îles-de-la-Madeleine depuis plus de 75 ans. Sécurité et fiabilité sont les mots d’ordre pour accomplir une telle mission.

Pour Philippe Hébert, 33 ans et aux commandes de la salle des machines du CTMA Voyageur 2, le navire-cargo qui assure un lien hebdomadaire entre l’archipel et la métropole, le sentiment d’appartenance et de fierté de servir sa communauté est très fort : « Chaque semaine on prend la mer avec des remorques vides et on revient avec plein de marchandises, de nourriture, de bois, de tout ce dont on a besoin aux Îles. On est au cœur de l’approvisionnement de notre communauté et ça me rend vraiment fier. Plus jeune, on ne réalise pas cet impact, aujourd’hui je comprends l’importance de notre lien maritime assuré par la CTMA. »

La CTMA peut compter sur une flotte renouvelée de navires pour assurer sa mission. En plus de sa desserte maritime Montréal-les Îles, la coopérative opère une flotte routière de camions, offrant ainsi un service de transport complet. Un service de traversier entre l’archipel madelinot et l’Île-du-Prince-Édouard et une filiale de dragage et remorquage font aussi partie des principales activités de la coopérative. Comptant près de 350 employés et générant des retombées économiques locales de plus de 73 millions $ par année, la CTMA est au cœur

CTMA en bref* : (*par année)

77 506 tonnes de marchandises transportées

121 550 passagers transportés par traversier

53 314 m3 de sable dragué