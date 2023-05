FAUBERT, Jean-Paul



À Beauharnois, le 2 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean-Paul Faubert, fils de feu Lionel Faubert et de feu Rosaria Parent. Il est allé rejoindre son frère Denis.Il laisse dans le deuil ses soeurs Huguette (Roger Primeau), Lise (feu Gaston Lafontaine) et Pierrette (Jean-Claude Dupuis).Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces de même qu'autres parents et amis.Il sera exposé le samedi 20 mai 2023 de 10h à 13h10 au:STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Les funérailles se tiendront le samedi 20 mai 2023 à 13h30 en l'église Saint-Clément de Beauharnois. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à Diabète Québec.