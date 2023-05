Dans l'œil du Québec inc.: Québec investit dans le captage du carbone

Nous faisons ici un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises québécoises et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

• À lire aussi: Des dirigeants de Bellus gagnent le gros lot

• À lire aussi: Des fonds communs qui battent (un peu) les indices!

IQ mise 5 M$ sur Deep Sky

Frédéric Lalonde, cofondateur et PDG de Hopper, vient de lancer Deep Sky, une jeune pousse montréalaise dont l’ambition est d’«éliminer des gigatonnes de CO 2 de l’atmosphère à un rythme sans précédent» grâce aux technologies de captage et de stockage de carbone. Selon la nouvelle entreprise, l’Est du Canada «offre des occasions extraordinaires de capture du carbone à grande échelle, alimentées à l’énergie renouvelable». Investissement Québec et la firme canadienne Brightspark Ventures ont investi conjointement 10 M$ dans Deep Sky. Joost Ouwerkerk, cofondateur de Hopper, et Laurence Tosi, ancien directeur financier d’Airbnb, font également partie des fondateurs de Deep Sky.

Joli gain pour Julie Godin

Photo tirée du site web de CGI

Julie Godin, coprésidente du conseil d’administration et vice-présidente à la planification chez CGI, a réalisé un profit de près de 2,2 M$ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de services-conseil en informatique, la semaine dernière. Trois autres hauts dirigeants de l’entreprise sont également passés à la caisse: le chef des opérations, Jean-Michel Baticle, a ainsi touché près de 3,8 M$, le chef des affaires juridiques, Benoit Dubé, près de 1,4 M$, et le responsable de la Scandinavie et du centre de l’Europe, Torsten Strass, près de 580 000$. Le titre de CGI a récemment franchi un nouveau sommet historique de plus de 140$ à la Bourse de Toronto.

Un Coutu vend du Metro

Photo tirée du site web de Jean Coutu

Jean-Michel Coutu, petit-fils du célèbre pharmacien entrepreneur, a vendu pour environ 115 000$ d’actions de Metro, cette semaine. Pharmacien de formation, M. Coutu est à la tête du Groupe Jean Coutu depuis la fin septembre. Metro a mis la main sur la chaîne de pharmacies en 2018 pour 4,5 milliards $.

Une entreprise d’ici achète dans l’Ouest

Le Groupe Access, un fournisseur montréalais de services informatiques, a annoncé la semaine dernière l’acquisition de l’entreprise albertaine MSP Corp. La nouvelle entité, qui prendra le nom de MSP, aura une valeur de plus de 100 M$ selon ses actionnaires de contrôle, la famille Walter et l’homme d’affaires ​​Fares Kabbani. MSP regroupera une dizaine de filiales et plus de 400 professionnels.

Koïos recueille 6,5 M$

Photo tirée de LinkedIn

La jeune pousse québécoise Koïos Intelligence a récolté 6,5 M$ dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont participé la femme d’affaires Geneviève Biron, Exportation et développement Canada, le gouvernement fédéral et la Caisse Desjardins des technologies. Fondée en 2017 par Mohamed Hanini, Koïos propose aux secteurs de l’assurance et de la finance des systèmes qui s’appuient notamment sur l’intelligence artificielle.

Une PME d’ici vendue

La firme d’investissement britanno-colombienne NCP Capital Partners a récemment fait l’acquisition de l’entreprise WR Transformateurs de Saint-Alphonse-de-Granby. WR conçoit et fabrique une vaste gamme de transformateurs haut de gamme qui sont refroidis à l’air plutôt qu’à l’huile, ce qui est plus sain pour l’environnement. L’entreprise, fondée en 2013 par Christian Roberge, avait bénéficié d’un investissement de 5 M$ de Fondaction en 2020.

Obeo amasse 3M$

L’entrepreneur Renaud Lavoie vient de recueillir 3 M$ pour sa nouvelle entreprise, Obeo Biogas. La ronde de financement a été menée par Diagram Ventures, une firme qui a notamment investi dans Dialogue et Nesto. Fondée en février, Obeo se spécialise dans la conception, la construction et l'exploitation de systèmes de biogaz spécialement conçus pour les exploitations laitières.