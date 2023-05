CHROSTOWSKI, Marshall



Paisiblement entouré de sa famille à son domicile de Frelighsburg, le 10 mai 2023, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Marshall Chrostowski.Il laisse sa conjointe Mme Micheline Lanctôt, ses deux filles: Linda (Lance) et Kristen (Brian), son fils Brian, ses petits-enfants: Michael et Caitlin, son arrière-petit-fils Léo, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le jeudi 18 mai de 13h à 15h au salon funéraire31 RUE PRINCIPALE SUDSUTTON, QC J0E 2K0T : 450-538-2306 |Des dons en sa mémoire à la Fiducie Foncière du Mont Pinacle seraient appréciés.