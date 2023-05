Déjà premier port minéralier en Amérique du Nord, le Port de Sept-Îles est en croissance grâce à des choix stratégiques et à des investissements massifs qui en font désormais un incontournable

En 2021, la valeur des exportations au Québec a atteint 103 milliards $. Or, 10 % d’entre elles ont transité par le Port de Sept-Îles, une statistique révélatrice de son poids dans notre balance commerciale.

À l’embouchure du golfe du Saint-Laurent, le Port de Sept-Îles est névralgique, entre autres sur le plan du minerai de fer. Bon an, mal an, environ 30 millions de tonnes y passent, surtout en direction de l’Asie (50 %) et de l’Europe (25 %).

Des chiffres impressionnants

Si l’on se fie à son meilleur trimestre à vie, où huit millions de tonnes de minerai y ont transité, le Port de Sept-Îles atteindra des sommets en 2023. Il battra ainsi son record de 35 millions de tonnes datant de 1979, époque de grande effervescence pour le fer. Le volume prévu devrait tourner autour de 40 millions de tonnes cette année.

Il faut dire que ses dirigeants ont fait preuve de clairvoyance il y a une dizaine d’années, alors qu’ils ont misé sur la construction d’un terminal maritime de vrac pour le minerai de fer. Pas moins de 250 millions $ ont été investis dans cette infrastructure de pointe de classe mondiale mise en service en 2018. Cela porte aujourd’hui à 100 millions de tonnes la capacité de chargement possible par année.

Moins de cinq ans après sa mise en fonction, le Quai multi-usager a franchi une étape importante en recevant en février dernier sa 50e millionième tonne de minerai de fer. Plus de 300 navires y ont aussi été chargés.