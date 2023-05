Des nouvelles de Cuba: Cienfuegos, la «perle du Sud»

«Cienfuegos, la ciudad que mas me gusta a mi» (« Cienfuegos, la ville que j’aime le plus »), chantait Benny Moré, surnommé «el barbaro del rytmo», figure légendaire de la musique cubaine, dont on trouve une sculpture grandeur nature à l’entrée de la rue piétonnière de cette ville. Cienfuegos, appelée aussi « la perle du Sud », est située sur la côte sud de Cuba, donnant sur la mer des Caraïbes, à moins de 250 kilomètres de La Havane. Le centre de la ville a été déclaré Patrimoine culturel de l’Humanité par l’UNESCO en 2005 et mérite absolument d’être visité. Autour du parc José Marti, anciennement la Place d’armes, on trouve notamment la cathédrale Notre-Dame de la très pure Conception, avec sa façade néo-classique, ses deux clochers d’hauteur inégale, ses fenêtres de style français, dont trois en forme d’arche. L’image de la Vierge de la très pure Conception, patronne de la ville, ainsi que certains objets précieux ont été acquis à Barcelone en 1850, tandis que ses vitraux ont été fabriqués en France. On trouve aussi le somptueux théâtre Tomas Terry, construit au XIXe siècle, un musée et une réplique (modeste) de l’Arc de triomphe de Paris, « don des ouvriers à la République », en 1902, et en hommage à la devise française de « liberté, égalité, fraternité ».

Il faut savoir que ce sont des colons français qui ont fondé cette ville en 1819. Ceux-ci avaient fui Haïti où les esclaves noirs avaient pris les choses en main et chassé les esclavagistes blancs, déclarant l’indépendance de leur pays en 1804, devenant ainsi le premier pays à proclamer son indépendance sur le nouveau continent.

Traumatisés par la révolte des esclaves haïtiens, ces colons français réfugiés à Cuba voulaient, au départ, faire de Cienfuegos une ville blanche, au tracé rectangulaire. Puis on construisit, à l’entrée de la baie de Jagua, une forteresse — la forteresse Notre-Dame-des-Anges de Jagua — pour se défendre des fréquentes attaques des pirates et flibustiers qui y faisaient la pluie et le beau temps. Petit à petit, la ville prospéra, avec l’implantation de la culture de la canne à sucre dans les campagnes autour de la ville, et du café. Les forêts de bois précieux, exporté vers l’Espagne, furent aussi une source importante d’enrichissement, tout comme le bétail d’élevage.

Jacques Lanctôt

Du côté sud de la ville, on trouve le fabuleux Palacio del Valle, l’édifice emblématique de la ville, où se côtoient différents styles architecturaux : mauresque, gothique, byzantin, vénitien et baroque. Ce palais surprenant abrite aujourd’hui un restaurant qui vaut vraiment le détour. Aujourd’hui, Cienfuegos n’est plus la ville blanche rêvée par ses premiers colons français, elle est à l’image de tout Cuba, métissée. Mais on y respire un air différent qu’à La Havane. Celui de la mer des Caraïbes, moins agité que celui de la capitale cubaine. Ses rues et trottoirs toujours propres et en bon état contrastent quelque peu avec La Havane. Cienfuegos est une étape incontournable en route vers Trinidad.

Jacques Lanctôt

La ville de la très sainte Trinidad

Trinidad, troisième ville fondée par la couronne espagnole, est située au centre de l’île, sur la côte sud, sur la mer des Caraïbes. Déclaré Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, en 1988, de même que la Valle de los Ingenios (la vallée des centrales sucrières), son centre a été complètement et minutieusement restauré. Contrairement à Cienfuegos, à Trinidad, on trouve des vestiges des Premières Nations, les Siboneys.

Jacques Lanctôt

Si Cienfuegos est «la perle du Sud», Trinidad est certainement le coffre à bijoux le mieux pourvu de Cuba. D’ailleurs, à l’époque du conquistador espagnol Cortés, on y trouvait de l’or en abondance. Aujourd’hui, se promener dans ses rues étroites en pente, dont les pierres et pavés ont été ramenés d’Espagne dans les cales des bateaux allèges venus faire le plein à Cuba de sucre raffiné, de tabac et de café, est un véritables plaisirs pour les yeux. Ici, le temps s’est arrêté et on est prié de laisser son stress au vestiaire. À Chaque détour, on est attiré par un petit boui-boui qui offre ses produits, victuailles, souvenirs, peintures et sérigraphies numérotés, artisanat divers et surtout des tissus en lin et en coton, nappes brodées à la main, édredons, chemises et robes, dessus de table, etc.

Jacques Lanctôt

Vers le milieu du XIXe siècle, à l’époque coloniale, Trinidad est devenu un important centre de production sucrière. Cette industrie est aujourd’hui en déclin et on a donc installé, dans un véritable « moulin à sucre », situé dans la Vallée des Ingenios, à quelques kilomètres de la cité, un impressionnant musée du sucre où vous saurez tout sur la production du sucre à partir de la canne à sucre. Au terme de votre visite, vous pourrez monter dans un véritable train à vapeur, qui vous conduira, en pleine campagne, à un restaurant champêtre, où vous pourrez goûter aux produits frais de la ferme tout en vous rafraîchissant avec un bière bien froide ou un mojito bien frappé.