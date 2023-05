FELX PILON, Marguerite



Le 2 mai 2023, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Marguerite Felx Pilon, épouse de M. André Pilon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Dominic (Audrey), ses petits-enfants, ses frères Gilles (Rachel) et Jocelyn (Sylvie), sa filleule Myriam, son filleul Alain, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 20 mai 2023 à 11h en l’église de Sainte-Anne-de-Bellevue, suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l’église à compter de 10h.Des dons à l’Association pulmonaire du Québec pourront être faits en sa mémoire.www.maisonfuneraireroussin.com