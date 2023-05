BEAUDIN, Pauline



À l'âge de 93 ans, est décédée Pauline Beaudin.Elle laisse dans le deuil son fils Alain Bonhomme et ses petits-enfants Jonathan, Sébastien, Nicolas et Jessica.La famille accueillera parents et amis à :le lundi 22 mai 2023 de 15h à 20h45 et le mardi 23 mai 2023 de 9h à 10h30.Une messe aura lieu le mardi 23 mai 2023 à 11h à l'église Saint-Sylvain, 750 boul. Saint-Sylvain, Laval, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Vincent de Paul.