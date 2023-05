PRÉVOST, Claude



À Terrebonne, le 22 avril 2023, est décédé M. Claude Prévost à l'âge de 86 ans. Il s'est éteint de manière paisible, entouré de sa femme et de sa fille.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Micheline Daigneault Prévost, sa fille Nadine Prévost (Dominic Desmarais) et son petit-fils Loïc.Homme de peu de mots, Claude s'est engagé sa vie durant à soutenir ses proches. Homme bon et aimant, un brin téméraire et 'tête dure', amoureux de la nature et de la pêche, il a fait preuve de courage jusqu'au bout. Il est resté fier et a su garder son humour malgré ses difficultés cardiovasculaires.Précédé par ses frères et soeurs, qu'il n'a jamais oubliés, il manquera certainement à ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi qu'à plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 mai 2023 de 14h à 17h à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNEPrière de ne pas envoyer de fleurs. À l'image de ses valeurs, un don à Héma-Québec serait apprécié.