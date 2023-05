BÉDARD, Pierre



À Lasalle, le 15 avril 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Pierre Bédard, époux de Hélène Gaboriault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Renaud (Patricia) et Maxime (Francis), ses petits-enfants Adèle, Léon et Jeanne, ses soeurs Lise (Sylvain) et Diane ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023 de 13h à 17h30, suivi d'un hommage, au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Pierre.https://alzheimermontreal.ca/