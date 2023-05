Finale de la LHJMQ: «Je trouve qu'on est un peu dinosaures comme ligue» - Patrick Roy

S'il estime que ses Remparts «ont donné la game» aux Mooseheads, samedi dans la défaite de 6 à 3, Patrick Roy croit aussi que le spectacle de cette finale de la LHJMQ serait meilleur si les équipes ne disputaient pas deux rencontres en autant de jours.

«Moi je trouve que l’on est un peu dinosaures comme ligue, a commenté l’entraîneur-chef de Québec après le match. Dans le sens qu’on ne devrait pas être obligés de jouer deux matchs en deux jours tout le temps. Le spectacle serait meilleur si on alternait entre un jour de match et un jour de congé.»

«Je pense qu’on est capable de le faire. Au lieu de jouer [samedi], on aurait dû jouer dimanche, a enchaîné Roy. Surtout en finale. Mais on a décidé que c’était ça le pattern et on reste dans le pattern. [...] Là, on s’en va à Halifax et on va jouer mardi et mercredi.»

Les pointages des deux premières parties de la finale du Trophée Gilles-Courteau – les Remparts ont remporté le premier match 5 à 1 – témoignent en effet de matchs à sens unique, même si celle de samedi a été plutôt disputée en première et en troisième période.

Les moments clés les ont coulés

Mais le pilote des «Diables rouges» n’expliquait pas la défaite des siens par ces deux rencontres jouées en 24 heures.

Pour Patrick Roy, les «moments clés» n’ont pas été à la faveur des Remparts.

«Dans un match des séries éliminatoires, il y a toujours des moments clés, a-t-il soulevé. Si Nathan Gaucher avait marqué en échappée [en première période], ç’aurait été 3 à 0. Et là, bang! C’est plutôt 2 à 1. On a aussi eu une chance en or à 2 à 1 et eux s’en viennent, bang! [...] Ça fait 2 à 2, puis 3 à 2...»

«Honnêtement, on n’a pas joué un bon match», a ajouté Roy.

«Ils ont été meilleurs que nous dans les batailles, on n’a pas été aussi physiques, on n’a pas terminé nos mises en échec, on a joué plus en dentelle en zone neutre», a-t-il énuméré.