Finale de la LHJMQ: les Remparts en échappent une première en séries éliminatoires et les Mooseheads créent l'égalité

Les revirements, l'indiscipline et des Mooseheads beaucoup plus convaincants que la veille ont mis un terme à l'invincibilité des Remparts en séries éliminatoires, samedi dans un Centre Vidéotron qui affichait encore une fois salle comble.

La série finale de la LHJMQ est maintenant égale 1-1, en vertu d'une victoire de 6 à 3 de Halifax.

Pourtant, les protégés de Patrick Roy avaient amorcé l'affrontement en force, sûrement gonflés à bloc après leur match de vendredi, dans lequel ils avaient triomphé 5 à 1.

Joueur marqué dans cette série, Zachary Bolduc a vite fait payer Jake Furlong (et les Mooseheads), qui avait été chassé pour l'avoir retenu. Le numéro 15, auteur de 50 buts en saison régulière, a battu le gardien Mathis Rousseau avec un puissant tir à la hauteur du cercle des mises au jeu, à mi-chemin en première.

Puis, quelque six minutes plus tard, James Malatesta a fait trembler un Centre Vidéotron déjà animé quand il a à son tour déjoué le Rousseau des Mooseheads d'un lancer vif.

Un tir des ligues majeures de James Malatestaaa🎯#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/0gRgqrTC5g — XYZ - Remparts de Québec (@quebec_remparts) May 13, 2023

Mais le party fut de courte durée pour les 18 259 spectateurs qui étaient venus encouragés les «Diables rouges», jusque-là invaincus à leurs 13 premières rencontres éliminatoires, et qui surfaient sur une séquence de 21 victoires, saison régulière incluse.

«On n'a pas joué un bon match. Ce que leur entraîneur reprochait à ses joueurs [de ne pas avoir travaillé assez fort, vendredi], ç'a été à notre tour», a analysé Patrick Roy.

Un but crucial en fin de période

Dans le clan adverse, Sylvain Favreau, lui, était heureux d'avoir vu ses joueurs se sont retrousser les manches dans le deuxième match de la finale. «Ç'a assurément fait la différence. C'est tellement crucial, le niveau de compétition, quand on joue contre une équipe talentueuse et disciplinée», s'est-il réjoui.

C'est Alexandre Doucet qui, en fin de première période, a complètement changé l'allure de cette partie quand il réduit l'écart à un but pendant que Pier-Olivier Roy était assis au banc des pénalités.

Car ce filet, c'était un avant-goût de ce dont allait avoir l'air le deuxième engagement, de loin le pire disputé par les Remparts depuis longtemps.

Il a fait très mal à Québec... et beaucoup de bien à Halifax, selon les joueurs interrogés après la rencontre, ainsi que leurs entraîneurs.

«C'est sûr que ç'a aidé, a lancé Doucet, qui a terminé la confrontation avec quatre points. Des buts dans les premières ou les dernières secondes, ça change l'allure d'un match.»

«Un but en fin de période, ça fait toujours plus mal, a confirmé Bolduc. Mais une rencontre, ça dure 60 minutes. On ne peut pas rester là-dessus. On va apprendre de ça et c'est quelque chose qui ne va plus se reproduire.»

«Trop de punitions»

Revigoré, Halifax a ensuite pleinement profité des largesses de Québec: tour à tour, Zachary L'Heureux, d'un angle impossible, Furlong, Brady Schultz et Josh Lawrence ont réduit au silence les partisans des Remparts, qui n'avaient soudainement plus grand-chose à se mettre sous la dent... à l'exception du montant du moitié-moitié qui grimpait à nouveau à un rythme effarant, pour finalement atteindre les 279 382 $.

«Je pense qu'on a pris trop de punitions [Halifax a marqué deux fois en avantage numérique], a soulevé Malatesta. C'est une équipe talentueuse, ils nous l'ont fait payer. On n'a pas géré la rondelle aussi bien que durant le premier match non plus. [...] On s'est tiré dans le pied.»

Lawrence from the tough angle and L'Heureux with the deflection to tie it in Quebec.



🚨 L'Heureux (9) 3:35 2nd period

🍎 Lawrence | #GoMooseGo pic.twitter.com/ZmH3iP2IcI — Halifax Mooseheads (@HFXMooseheads) May 14, 2023

Il y avait un moment qu'on avait vu William Rousseau aussi généreux, mais à la décharge du gardien local, l'écart aurait pu être encore plus important, n'eût été quelques arrêts in extremis.

Photo Didier Desbusschère

Justin Robidas, avec 4:37 à faire à la troisième, a légèrement resserré l'écart, se faufilant jusqu'au but des Mooseheads pour ensuite loger la rondelle dans le haut du filet. Mais avec si peu de temps à écouler au cadran, la pente était trop abrupte pour Québec.

Doucet, avec son deuxième but du match, a finalement scellé le sort des Remparts dans un filet désert.

«À nous d'aller le reprendre»

Tout de même, l'entraîneur-chef des «Diables rouges» estimait que ses joueurs ont passé un bon message en fin de rencontre, en prévision de l'affrontement de mardi à Halifax.

«Le match que l'on va jouer là-bas, il ne commence pas mardi. Il a commencé en troisième période, a pointé Patrick Roy. On a commencé à se préparer pour ce match à ce moment-là. On voulait casser leur momentum. Je pense qu'en troisième, on a super bien joué.»

Photo Didier Desbusschère

«On a perdu l'avantage de la glace, à nous d'aller le reprendre là-bas, a-t-il ajouté. On aurait aimé rester invaincus jusqu'à la fin, mais malheureusement, on affronte une bonne équipe. Eux ont joué quand même un bon match. Mais malgré le fait qu'on n'a pas été bons, on aurait pu marquer des buts à certains moments.»

«La séquence de victoires que l'on a eue, je pense que ça nous a juste donné de la confiance. Ce n'est pas une défaite comme celle-ci qui va nous l'enlever», a pour sa part assuré Bolduc.

► Les billets pour le cinquième match, qui sera disputé vendredi au Centre Vidéotron, seront mis en vente dimanche à midi.

► Blessé vendredi, le défenseur Vsevolod Komarov était déjà de retour dans la formation des Remparts. Le capitaine Théo Rochette, lui, n'a pas terminé la rencontre. Patrick Roy n'avait pas de détails à partager sur l'état de santé de l'attaquant.

► Jordan Dumais, meilleur pointeur de la LHJMQ en saison régulière, était à nouveau absent pour les Mooseheads.