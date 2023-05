Formation continue de l’Institut maritime du Québec : fière de soutenir l’industrie maritime

Depuis quelques années, l'industrie maritime vit de grandes transformations qui s’articulent principalement autour d’enjeux technologiques et de pénurie de main-d'œuvre. « L’industrie maritime est dans une phase d’évolution très rapide et elle doit mener à la fois une transition écologique et technologique dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. C’est un défi de taille et je pense qu’une partie de la solution réside dans la formation, tant d’un point de vue de la progression des carrières que de la qualification de la main-d'œuvre », mentionne Mme Julie Gasse, directrice de la Formation continue de l’Institut maritime du Québec.

Une alliée naturelle

Mobilisée pour offrir une réponse adaptée à ces enjeux, la FC IMQ est une actrice clé dans le développement de la main-d'œuvre des domaines maritime, périmaritime et industriel au Québec. Leader dans l’innovation pédagogique, elle va au-devant des besoins de l’industrie et est une alliée naturelle du milieu maritime.

3,5 M$ d’investissement pour la formation maritime

Dans la foulée des récents investissements majeurs de 3,5 M$ octroyés au Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM), l’équipe de la FC IMQ est à pied d'œuvre pour proposer des formations adaptées et renouvelées prévoyant différents scénarios d’enseignement modulables, en phase avec les défis du secteur. « L’industrie maritime et périmaritime se transforme et nous sommes présent.es pour la soutenir! » conclut Mme Gasse. Notons que la modernisation annoncée des installations de Davie apportera une nouvelle impulsion au secteur maritime. Le chantier pourra compter sur l’expertise de la FC IMQ pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée.