Il veut vendre ses porcs à meilleur prix hors Québec plutôt qu’à Olymel

Un éleveur de porcs à bout de patience de Saint-Elzéar, en Beauce, déplore le fait de ne pas pouvoir vendre ses bêtes à meilleur prix à l’extérieur du Québec, malgré la crise qui saigne son industrie.

«Je ne suis pas capable de sortir un cochon en Ontario ou aux États-Unis», dénonce le Beauceron Cécilien Berthiaume qui possède une production porcine de 8 millions de dollars.

«On se fait avoir par Olymel. On les enrichit. On laisse 18 dollars sur la table par animal. On doit ouvrir pour nous permettre d’en vendre plus hors Québec avec transparence», plaide celui qui élève 45 000 porcs dans la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Ces derniers jours, d’autres producteurs, comme lui, ont dénoncé la situation au Journal, mais ont tous voulu garder l’anonymat de peur de déplaire à Olymel, sauf Cécilien Berthiaume, sous le choc de l’annonce de la fermeture de l’abattoir de son coin de Vallée-Jonction de près de 1000 travailleurs.

«Olymel contrôle le volume. Avec la dernière convention, on leur a donné l’intégration complète. Ils sont morts de rire», dénonce-t-il, à propos du transformateur québécois dont les ventes dépassent les 4,5 milliards de dollars.

Fournie par Cécilien Berthiaume

«Les éleveurs sont condamnés à perdre de l’argent avec la formule actuelle. On sacrifie un paquet de petites fermes», avance-t-il.

Demande d’enquête

Au Journal, il va même jusqu’à demander au gouvernement québécois d’enquêter d’urgence sur la filière porcine pour en comprendre les rouages.

Questionnée par Le Journal, Olymel, qui a son siège social à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, a refusé de commenter les propos d’éleveurs mécontents et a rappelé avoir demandé une aide fédérale pour les producteurs touchés.

Chez Les Éleveurs de porcs du Québec, on s’est dit favorable à un «rapport diagnostique de la compétitivité de la filière».

«Le revenu des producteurs est actuellement inférieur de près de 50$ du coût de production d’un porc. Or, avec l’ancienne formule de prix négociée en 2019, le revenu des producteurs serait quand même déficitaire d’environ 40$. La crise des liquidités à la ferme que nous vivons actuellement est surtout due au prix des grains et à la référence de prix américaine qui est très bas», a analysé son président David Duval.

Photo fournie par David Duval

«Depuis la pandémie, les Éleveurs ont entrepris plusieurs ventes de porcs avec des acheteurs hors Québec (majoritairement au Canada) afin d’écouler les porcs en surplus, à la suite de la réduction des achats d’Olymel», a-t-il rappelé.

Phénomène mondial

Au Journal, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), André Lamontagne, a dit déjà plancher sur une mise à jour d’un portrait-diagnostic vu les «nombreux changements mondiaux».

«La diminution des niveaux d’abattage et de production est un phénomène observé à l’échelle mondiale. Le marché extérieur offre donc peu d’opportunités pour les porcs vivants du Québec, notamment en raison des coûts supplémentaires», a-t-il souligné.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

«Nos équipes économiques sont engagées avec le secteur dans le développement de nouveaux marchés avec des produits à haute valeur ajoutée. Je reviens justement d’une mission au Japon en mars dernier afin de faire la promotion de notre porc québécois à l’international», a-t-il conclu.

Il y a deux ans, Québec a investi 150 millions de dollars dans Olymel, dont 74 millions de dollars du nouveau Fonds pour la croissance des entreprises québécoises du ministère de l’Économie et 76 millions de dollars d’Investissement Québec.