La carrière de Céline Dion en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Choyée

Photo d'archives

La mère et la fille de connivence dans les rues de Paris. Céline qui avait interprété avec brio le rôle d’une jeune martyre dans la série Des fleurs sur la neige, ne connaissait pourtant que l’amour indéfectible de ses parents. Bientôt devenue une star en France, elle aurait du mal à se balader ainsi dans Paris.

La gagnante

Photo d'archives

Lors de l’Eurovision en 1989. Céline, gagnante du célèbre concours l’année précédente alors qu’elle représentait la Suisse avec la chanson Ne partez pas sans moi, remettait cette fois elle-même le grand prix. Elle interpréta alors Where Does My Heart Beat Now qui deviendra le succès mondial que l’on connaît et qui se retrouve sur son nouvel album.

Jeune comédienne

Photo d'archives

Pour incarner le difficile rôle d’Élisa dans Des fleurs sur la neige, présenté à Radio-Canada en 1991, Céline, sans grande formation d’actrice, suivait son instinct. Elle pleura et souffrit pour vrai, marcha le dos courbé et les yeux baissés. Depuis ce jour, elle rêvait de faire du cinéma. On la voit ici dans une scène avec Patrick Huneault.

À l’opposé de son conte de fées

Photo d'archives

Céline avait relevé le défi du rôle principal de la minisérie québécoise Des fleurs sur la neige, diffusée en 1991 à Radio-Canada, une histoire vraie adaptée d’un roman autobiographique. Elle jouait la jeune Québécoise Élisa Trudel ayant vécu l’enfer, battue et abusée quotidiennement par ses parents, violée par son beau-père.

Partie pour la gloire

Photo d'archives

Céline, sa sœur Claudette et René Angélil. Au cours des années 1980, grâce au flair de l’imprésario, la carrière de la chanteuse montait en flèche. En 1985, Céline âgée de 17 ans, recevait notamment cinq prix Félix au Gala de l’Adisq, dont un pour sa chanson Une colombe qu’elle avait interprété pour le pape Jean-Paul II à Montréal l’année précédente.

◆ Céline joue son propre rôle (photo) dans la comédie romantique américaine Love again (Aimer à nouveau), son premier rôle au cinéma, celui d’une chanteuse qui souhaite rapprocher une jeune femme en deuil de son fiancé et un journaliste artistique qui reçoit les messages d’amour adressés au défunt sur son cellulaire.

◆ La chanteuse, qui n’avait pas sorti de nouvelles chansons originales depuis l’album Courage en 2019, a pour le film Love again enregistré cinq nouvelles pièces : You Will Love Again, I’ll Be, Waiting for You, Love of my Life et The Gift. Ces chansons se retrouvent sur l’album complet du film dont six de ses grands succès : It’s All Coming Back to Me Now, All By Myself, Where Does My Heart Beat Now, A New Day Has Come, Courage, That’s the Way It Is, ainsi que trois musiques du film.

◆ La chanteuse, qui souffre du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique très rare qui lui cause des spasmes musculaires, de la difficulté à marcher et affecte ses cordes vocales, a dû annuler toute une série de concerts.