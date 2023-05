Mai 68 : des révoltes étudiantes bien avant les carrés rouges

Si la grande majorité des révoltes étudiantes qui frappent les pays industrialisés à la fin des années 1960 laissent un souvenir doux-amer, ici, ce n’est pas le cas. Il semble que le Québec demeure l’un des rares endroits où le souvenir des contestations étudiantes de 1968 est généralement heureux. Elles auront permis entre autres de faire entendre de nouvelles voix.

En 1968, les Rolling Stones font vibrer la jeunesse du monde au rythme de Street Fighting Man. La lutte des droits civils des Afro-Américains et l’enlisement américain au Viêtnam unissent des centaines de millions de personnes. Ces luttes sociales, autant aux États-Unis qu’en France, exercent une influence sur l’évolution des mentalités ici au Québec.

Les idées indépendantistes de Pierre Bourgault et les revendications de justice sociale du tout nouveau Parti québécois de René Lévesque font écho chez les jeunes. Des voix plus radicales se font aussi entendre, comme celles du FLQ au Québec, des Black Panthers aux États-Unis ou des mouvements de grève en mai 1968 en France. Leurs revendications inspirent les syndicats et les associations étudiantes.

De l’autre côté de l’Atlantique, la jeunesse française n’est pas différente de celle du Québec. Elle en a marre des vieilles structures étatiques rigides et conservatrices.

MAI 68 : LES ORIGINES D’UNE RÉVOLUTION SOCIALE

Photo Wikimedia Commons/Domaine public

Il faut dire qu’à la fin des années 1960, le développement économique est au ralenti dans l’Hexagone, contrairement au chômage, qui fait de plus en plus de victimes en France. C’est la fin des belles années d’après-guerre (les Trente glorieuses). La pression sociale et salariale s’accroît et les écarts entre les plus fortunés et les classes populaires s’accentuent.

La rigidité de la société française est contestée avec conviction par la jeunesse. Ce sont des jeunes aux cheveux longs, qui portent des vêtements bizarres, des pantalons à pattes d’éléphant et des t-shirts colorés, qui écoutent du rock’n’roll du matin au soir et idéalisent des révolutionnaires comme Che -Guevara et Fidel Castro.

LES ÉTUDIANTS DANS LA RUE

Photo d'Archives Agence France-Presse

Dans la plus importante université de France, la révolte se dessine, les étudiants se regroupent. Ils dénoncent entre autres la société de surconsommation à l’américaine, ils se mobilisent contre les injustices du colonialisme et réclament de toute urgence la refonte du système universitaire français. Certains groupes extrémistes de gauche rêvent même de renverser le gouvernement.

Quand un membre du Comité Viêtnam national est arrêté et emprisonné en mars 1968, un militant influent propose d’occuper l’un des bâtiments de l’université en signe de protestation.

Photo Wikimedia Commons/Domaine public

Début mai, la tension monte quand 400 autres étudiants sont arrêtés. Il n’en fallait pas plus pour que la mobilisation se propage dans les villes en région. Le 10 mai, 20 000 étudiants rejoignent les manifestants et Paris prend les allures d’une ville assiégée. Les pavés des rues volent dans tous les sens, les vitrines sont fracassées. On détruit le mobilier urbain, on lance des cocktails Molotov et on renverse des centaines de voitures. La répression des forces de l’ordre est brutale, les coups de bâton et les bombes lacrymogènes fusent de toutes parts. Paris est au bord de la guerre civile. Cette nuit-là, les affrontements sont d’une telle violence qu’au petit matin, le Quartier latin semble avoir été littéralement foudroyé par une tornade. En réaction, l’Union générale des étudiants du Québec fait parvenir un télégramme aux manifestants français pour les appuyer dans leurs luttes.

LES TRAVAILLEURS APPUIENT LES JEUNES

Photo Wikimedia Commons/Photographe George Garrigues

Dans les jours qui suivent, les syndicats nationaux de France se greffent aux étudiants, ils appellent leurs troupes à descendre dans la rue et à déclencher des grèves.

En quelques jours, la France est complètement paralysée. On assiste à la plus importante grève collective de l’histoire du pays. Sept à huit millions de travailleurs ont rangé leurs outils et leurs tabliers pour se joindre au mouvement et pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils revendiquent par exemple de meilleurs salaires et un allégement de la cadence des chaînes de production des usines. Les manifestants scandent des slogans comme « Interdit d’interdire » ou « Soyez réaliste, demandez l’impossible ».

DE GAULLE AU BANC DES ACCUSÉS

Photo Wikimedia Commons/Archives nationale, domaine public

Au début de la crise, le gouvernement français ne semble pas saisir l’importance du mouvement de contestation. Le président de Gaulle et le premier ministre Pompidou croient que la grogne populaire va s’essouffler avec les belles journées du printemps.

Le 24 mai, quand le président prend la parole publiquement pour demander aux manifestants de rentrer chez eux, il provoque l’effet contraire. On construit encore plus de barricades et les violences éclatent de plus belle. Après une nuit à feu et à sang, le premier ministre Pompidou semble enfin comprendre l’ampleur de la crise. Il promet de travailler intensément sur des réformes sociales et ouvre même des discussions avec les principaux syndicats, discussions qui amènent l’État à proposer des augmentations de salaire et des allocations familiales. Malgré cette ouverture du gouvernement, les manifestants en veulent plus et les grèves se poursuivent.

Après trois semaines de violence et de tension extrême, le président de Gaulle rassemble ses ministres et prend la parole à la radio pour s’adresser directement au peuple. Cette communication radiophonique n’est pas sans rappeler les discours du général durant le second conflit mondial. Il présente avec fermeté les intentions de son gouvernement et annonce même la dissolution de l’Assemblée nationale.

Ce soir-là, près d’un demi-million de Français se réunissent sur les Champs-Élysées de Paris pour soutenir leur président. Les esprits se calment et l’ordre revient graduellement au cours du mois de juin.

IMPACTS DES MANIFESTATIONS

Les manifestations ont finalement conduit à un changement de garde à la tête de l’État et ont inspiré des mouvements sociaux dans le monde entier. L’héritage de Mai 68 en France est complexe et multiple.

Photo fournie par Ph. Jeanbor/Archives Larbor

On peut dire sans se tromper que le soulèvement étudiant et la crise sociale qui en a résulté ont permis de faire évoluer les mentalités françaises sur les questions d’égalité, de liberté et de justice sociale. Il a transformé en profondeur la France et ouvert la voie à la modernisation.

AU QUÉBEC

Photo fournie par UQAM

L’effervescence et le courage des étudiants français derrière les événements de Mai 68 ont également inspiré la jeunesse ici au Québec. À la rentrée scolaire en septembre 1968, quand on apprend par les dirigeants des universités du Québec que 4000 personnes seront refusées faute de place, l’Union générale des étudiants du Québec appelle les étudiants à la grève. On réclame entre autres la création d’une nouvelle université francophone publique.

Des milliers de jeunes Québécois se mobilisent alors dans les écoles secondaires, les cégeps et certaines facultés universitaires. Parmi les leaders des associations étudiantes, on retrouve Bernard Landry, Louise Harel et Claude Charron. On organise une immense manifestation à Montréal, qui réunit près de 10 000 étudiants. Ces pressions populaires de la jeunesse mèneront à la création de l’Université du Québec.