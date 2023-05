Le vin du samedi (deux St-Joseph de feu)

L’appellation Saint-Joseph offre probablement les meilleurs rapports qualité-prix si on souhaite goûter à la magie de la syrah du nord.

Autrefois appelé «vin de Mauves» du nom de cette commune d’Ardèche qui borde le Rhône, le Saint-Joseph était prisé par les rois de France au 14e siècle. Ce sont les jésuites de Tournon qui le nommèrent Saint-Joseph jusqu’à l’obtention de l’appellation d’origine contrôlée en 1956. Aujourd’hui, c’est l’aire de production la plus étendue du Rhône Nord, avec 1400 hectares de vignes s’étirant sur 50 km de vignoble. La production a longtemps été inégale en qualité, mais aujourd’hui la plupart des producteurs (ils sont nombreux) proposent d’excellents vins. En voici deux bien (très bons) à essayer.

E. Guigal, Saint-Joseph 2019, France

46,75$ - Code SAQ 15051134 – 14,5%

Un style plus concentré, mais sans lourdeur aucune. On devine facilement la signature de la maison, avec un élevage en barrique bien senti, mais parfaitement intégré à une matière ample, dense, large, mais soyeuse et vibrante. Finale qui se déploie avec panache et gagne en définition au fur et à mesure du contact avec l’oxygène. Une belle bouteille d’un vin sérieux au charme immédiat tout en étant doté d’un potentiel de développement intéressant sur les cinq à sept prochaines années.

★★★★ $$$$

François Villard, Mairlant 2018, Saint-Joseph, France

44,75$ - Code SAQ 13158958 – 14%

Émule d’Yves Cuilleron, François Villard produit des vins au style épuré et précis, aussi dotés d’une belle extravagance. C’est le cas de cette cuvée Mairlant, sorte de milieu de gamme du domaine, qui se montre concentré et juteux tout en s’articulant autour de tanins serrés et élégants. Long et savoureux, il évoque des flaveurs de fruits noirs, de fleur, d’olive et de poivre. Au moment d’écrire ces lignes, il en restait très peu dans le réseau SAQ, mais le 2019 – un millésime tout aussi bon, sinon meilleur – devrait arriver sous peu. Soyez à l’affût!

★★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.