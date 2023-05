L’école Zuccardi

Pour moi (et pour plusieurs d’entre vous aussi sans doute), le nom Zuccardi a longtemps résonné avec Fuzion, le vin argentin bon marché dont la SAQ écoulait annuellement des millions de bouteilles, dans les années 2000. Cet immense succès commercial a rapporté à la famille Zuccardi une petite fortune confortable. Plus encore, la Fuzionmania a donné à Sebastian Zuccardi les moyens de ses grandes ambitions: définir les terroirs de la vallée de Uco (Mendoza) et leur donner leurs lettres de noblesse.

J’avais un excellent souvenir de notre première rencontre à Altamira, en 2013. Déjà à l’époque, on sentait chez Sebastian Zuccardi un désir profond de changer la perception des vins de Mendoza, de sortir le discours du chai pour tourner les projecteurs vers les vignobles. Cette même année, un malbec vinifié et élevé exclusivement en cuve béton lui avait ouvert les yeux: «si vous faites un vin avec beaucoup d’extraction et de parfums boisés, soulignait-il lors d’une visite à Montréal cette semaine, les gens parleront de la vinification. Alors que si vous vinifiez plus subtilement, et sans excès de maturité, on commencera à parler de terroir. Quand j’ai compris ça, j’ai tout de suite revu mes façon de faire... et je n’ai plus acheté une seule barrique.»

Depuis, Sebastian Zuccardi s’est imposé comme une figure majeure – sinon la plus importante – de la petite révolution de Mendoza, notamment en signant des vins rouges et blancs plus frais et plus énergiques, tirant le maximum des terroirs d’altitude de la Valle de Uco, et ce, dans toutes les gammes de prix. Les quelque 300 hectares de vignes des Zuccardis sont travaillés sans herbicides ni traitements systémiques et répartis à travers huit secteurs de la vallée de Uco. La gamme Poligonos se veut l’équivalent d’une dénomination «village» et Aluvional (paraje), celle de «lieu-dit», tandis que les vins de la gamme Finca sont des cuvées parcellaires.

J’ai été particulièrement renversée par la profondeur aromatique et la qualité de tanins du Cabernet franc Poligonos San Pablo (en importation privée; Fréchette); de quoi faire pâlir d’envie bien des producteurs de Chinon ou de Bourgueil... Sinon, parmi la série de vins dégustés cette semaine, ces deux cuvées disponibles en ce moment à la SAQ.

Santé! Salud!

Zuccardi, Chardonnay 2021, Q, Valle de Uco, Argentine

20,95$ - Code SAQ 12258674 – 13,5%

Le profil de ce chardonnay issu d’un assemblage de raisins de différents villages de la vallée de Uco a beaucoup évolué depuis une dizaine d’années. D’abord, comme tout le reste de la gamme, le vin ne voit aucune barrique neuve; l’élevage se fait à parts égales en cuves béton et en fûts neutres de 500 litres. On bloque aussi la transformation malolactique pour accentuer la sensation de fraîcheur et favoriser l’expression du fruit, plutôt que le goût de beurre. Le 2021 s’ouvre sur des saveurs de poire mûre; la texture est gourmande, avec une belle tension sous-jacente. Un chardonnay au goût du jour: frais, équilibré, accessible.

*** $$

Malbec 2021, Concreto 2021, Valle de Uco, Argentine

43,25$ - Code SAQ 13988775

Le Concreto est fermenté et élevé en cuves béton, d’où son nom (concreto = béton en espagnol). C’est ce même vin qui a convaincu Sebastian Zuccardi de renoncer à l’usage de la barrique neuve. La sélection de malbec provient de parcelles de sols graveleux peu profonds sur un socle calcaire, dans les hauteurs d’Altamira (1100 mètres d’altitude). Le millésime 2021 a été caractérisé par des rendements limités et par une maturation très précoce. Le vin a fermenté pour moitié avec les grappes entières et brille par sa fraîcheur et par l’éclat de ses saveurs. Une légère réduction s’estompe vite au contact de l’air; des notes de cuir et de violette émergent. Les tanins sont fins, soyeux, et la finale offre des couches de saveurs de poivre, de bleuet, de camerise et de basilic séché. Croquant, digeste et délicieux.

**** $$$ 1⁄2