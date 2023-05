Les bonnes vieilles jokes

Il y a une vingtaine d’années, dès les premières minutes de mes spectacles d’humour dans les tournois de golf ou des soirées de gala d’entreprises, j’entamais toujours mes numéros avec une bonne histoire racontée un peu à l’ancienne.

Le genre qui commence par « une fois c’t’un gars... » Je sentais que les gens adoraient et ça riait beaucoup. Comme dans le bon vieux temps, pas grivoises, des jokes tout simplement avant d’enchaîner avec des textes comiques sur l’actualité, le système de santé, le vieillissement, le sport, des imitations et tout le reste.

Je sentais que le public en redemandait et j’ai commencé à rajouter de ces bonnes blagues et les parsemer dans le show quand les sujets s’y prêtaient. Je trouvais ça intéressant parce qu’en plus, j’observais que personne ne le faisait dans le métier. Nos vieux et jeunes humoristes ne touchaient pas à ça et ça faisait mon affaire.

RACONTER, UN ART

À un certain moment, mon ami Jean Langevin qui a longtemps vécu en France me dit d’aller visiter Jean-Marie Bigard sur le net. Cet humoriste ne vit maintenant que de ce genre d’humour.

Que des blagues, des jokes, des nouvelles, des vieilles racontées et jouées plus qu’habilement. Raconter ce genre de blagues, c’est un art et il le domine admirablement. Vraiment !

Tellement que maintenant Bigard a incité les producteurs de télé français à organiser et présenter des soirées où on se raconte des jokes comme nous on le voyait ici il y a 50 ans, notamment à l’émission Alors raconte.

ALLEZ LE VOIR

Souvent, je tape Bigard sur le net et je vais le voir travailler.

Il est génial même si, lui, il ne craint pas la grivoiserie. En France, c’est pas pareil.

Nous ici, ces histoires commencent généralement par : « Une fois, c’t’un gars... »

Sur les plateaux français, ça commence par : « Alors, c’est le mec... »

PATATI ET PAS DE PATATE

J’ai fini de monter ma commode IKEA et je n’ai jamais suivi le plan. Finalement, c’est un tabouret.

Comment dit-on GPS en arabe ? Oussamen.

« Peut-on faire du cholestérol à force de manger des volées ? » (Un partisan des Leafs)

Tom Watson a déjà dit : « Le golf est très simple. Tu tapes la balle et ensuite, tu la cherches. »

Dans les séries, on dirait que les arbitres prennent de meilleures mauvaises décisions.

Grâce au lecteur de code-barre, on sait maintenant combien coûte un zèbre.

Bernard Landry avait cité Churchill : « Préparer un discours de 3 minutes, ça prend 3 heures. Préparer un discours de 3 heures, ça prend 3 minutes. »

Les souffleuses viennent d’arriver chez Costco.

En échappant une boîte de spaghettis par terre vous avez une bonne idée de l’état du réseau routier de Montréal.

Marcel dit avoir lancé un boomerang et vit dans la crainte depuis ce temps.

BONNE FÊTE LES MAMANS