Nous n'étions pas obligés d'avoir Charles III sur nos billets de 20 $

OTTAWA | En conservant le portrait du monarque sur nos billets et pièces, le gouvernement Trudeau a manqué une bonne occasion de moderniser la monnaie canadienne pour qu’elle soit plus en phase avec l’opinion publique.

«En offrant au roi Charles III la même visibilité qu’à la reine Elizabeth II, les élites à Ottawa montrent qu’elles sont déconnectées de l’opinion publique, qu’elles sont en décalage avec le réel», estime le juriste Patrick Taillon de l’Université Laval.

Après des mois de tergiversations, Justin Trudeau a profité du couronnement de Charles III samedi pour commander à la Monnaie royale canadienne de concevoir des pièces à l’effigie du roi.

Du même souffle, le premier ministre a indiqué que le portrait de Charles III remplacerait celui d’Elizabeth II sur les prochains billets de 20 $ qu’imprimera la Banque du Canada.

Justin Trudeau a souligné que le monarque est sur nos billets depuis 1935 et sur nos pièces depuis 1908.

Mais M.Taillon, expert en droit constitutionnel, rappelle que les autorités canadiennes n’ont aucune obligation légale d’offrir autant de visibilité à la monarchie.

«Ce n’est pas une obligation, c’est une tradition, dit-il. On fait ce qu’on veut. On pourrait rester une monarchie constitutionnelle et ne pas mettre le roi sur les billets et les pièces.»

Sentiment antimonarchique

L’Australie a d’ailleurs décidé de supprimer le facies du monarque de ses billets de 5 dollars qui seront plutôt ornés d’une illustration autochtone. Le pays, habité d’un fort mouvement antimonarchique, conserve néanmoins son système politique et demeure membre du Commonwealth.

Un mouvement similaire a émergé au Canada depuis deux ans. Bien que l’opposition à la couronne ne soit pas encore aussi forte au Canada anglais qu’au Québec, elle est en rapide augmentation.

En septembre 2022, 77% des Canadiens et Canadiennes disaient ne pas être attachés à la monarchie britannique, d’après un sondage Léger. Dans la foulée, le Québec a même aboli le serment au roi comme obligation pour pouvoir siéger à l’Assemblée nationale du Québec.

Des personnalités canadiennes

Dans cette optique, en décembre, le député bloquiste Rhéal Fortin écrivait à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, pour l’inciter à «remplacer les effigies royales britanniques par des symboles plus représentatifs pour les citoyens du Québec et du Canada».

Il suggérait par exemple de remplacer le portrait du monarque sur nos billets par celui de Louis Riel, chef métis, fondateur du Manitoba, connu pour sa lutte contre les Britanniques. Une idée qu’a appuyée le vice-président de la Fédération métisse du Manitoba, André Carrier.

Dans la même veine, le Toronto Star a suggéré que le portrait du monarque soit remplacé par celui de célébrités canadiennes comme la chanteuse Céline Dion, l’écologiste David Suzuki, ou encore le premier député noir du pays Lincoln Alexander.

Mais aucune de ces suggestions n’aura vraisemblablement fait son chemin jusqu’au gouvernement qui continue de vouloir «montrer à la monarchie qu’on reste de bons sujets loyaux», déplore M.Taillon.

Quelques personnalités pour nos billets et pièces:

Jeanne Mance (1606-1673): Cofondatrice de Montréal, fondatrice de l’Hôtel-Dieu et première infirmière laïque au pays

Gaspar Soiaga Kondiaronk (1649-1701): Chef de la nation Tionontati, instigateur du traité de la Grande Paix de Montréal

Louis Riel (1844-1885): Chef du peuple métis, à la tête de la résistance contre l’empiétement canadien sur les terres métisses, et fondateur de la province du Manitoba

Harriet Brooks (1876-1933): Première physicienne nucléaire canadienne, pionnière mondiale de la physique

Oscar Peterson (1925-2007): Pianiste et compositeur de jazz canadien de renommée internationale

Terry Fox (1958-1981): Athlète et militant canadien pour la recherche dédiée au traitement du cancer

