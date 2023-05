Pour l’amour de la pêche et du plein air

Certaines personnes sont persuadées qu’elles doivent s’expatrier au diable Vauvert pour s’éloigner du train-train quotidien et profiter pleinement de mère Nature.

À Saint-Alexis-des-Monts, à moins de 140 km de Montréal, on découvre un immense territoire spécialement aménagé pour que la clientèle se sente dépaysée et puisse aller jouer dehors.

Quand il était dans la vingtaine, Gaston Pellerin était entrepreneur forestier et son entreprise était en pleine expansion. Au début des années 1990, sa famille a fait l’acquisition d’un gigantesque domaine de 6800 acres en bordure des régions de Lanaudière et de la Mauricie. À cette époque, Gaston caresse le rêve totalement fou de quitter sa compagnie et de commencer une nouvelle aventure à temps plein, celle de défricher le bois, ainsi que bâtir des routes et des bâtiments afin d’y lancer sa propre pourvoirie qui serait différente de ce qui existait déjà sur le marché. En 1995, la pourvoirie du Lac Blanc voit le jour et reçoit ses premiers clients.

Infrastructures

Aujourd’hui âgé de 66 ans, Gaston a toujours la tête pleine de projets. Il peut heureusement compter sur l’aide de ses fils Georges et Charles qui l’épaulent depuis près d’un quart de siècle. Ces derniers prennent d’ailleurs graduellement les rênes de l’entreprise afin d’en assurer la pérennité. « Rien de tout cela ne serait évidemment possible sans le support et les efforts de notre équipe chevronnée de 60 employés », souligne Gaston.

Au fil des 15 dernières années, j’ai visité cet emplacement à quatre reprises. Au sujet des diverses réalisations, il serait beaucoup trop compliqué et laborieux de tenter de les énumérer dans un ordre chronologique. À titre d’exemple, les Pellerin ont fait asphalter les 3,5 km de routes forestières déjà parfaitement carrossables afin de faciliter l’accès au site.

Sur le plan de l’hébergement, on dénombre maintenant 12 chalets tout équipés cotés cinq étoiles, pouvant accueillir plus de 10 convives, ainsi que trois autres un peu plus rustiques. Dans le bâtiment principal bordant le lac Blanc, plus de 40 personnes peuvent séjourner en tout confort.

Ce qui couronne le tout, c’est sans contredit la salle à manger classée cinq sapins, pour 140 gourmets, et considérée comme l’une des meilleures tables des environs.

Activités

On retrouve en plus sur place une piscine intérieure chauffée de 12,2 mètres (40 pi), un spa et un sauna. Il est aussi possible de faire des tours d’hydravion ou d’hélicoptère, de tirer au pigeon d’argile, de se balader en ponton, canot, kayak, pédalo, rabaska, planche à pagaie, ou bien en côte à côte lors de randonnées guidées, et plus encore. Les invités peuvent également jouer au volleyball ou au fer, se baigner à la plage, profiter d’un shore lunch, ainsi que découvrir le monde du trappage, l’habitat des castors, de l’ours, du raton laveur et autres mammifères, la vie autour de la tourbière et la cueillette de champignons. L’hiver, le site se transforme en immense relais de motoneiges. Les clients peuvent y pratiquer la pêche blanche, la raquette, les randonnées avec chiens de traîneau et bien plus. Il y a même une patinoire.

Parlons poissons

L’espèce la plus abondante est la truite mouchetée, et lorsqu’on dit abondante, imaginez-vous que l’équipe du Lac Blanc enrichit ses 10 lacs en y déposant plus de 100 000 truites mouchetées par année. Ces ombles, d’une longueur de 25 à 35 cm (10 à 14 po), cohabitent dans des lacs dont la taille correspond de façon imagée à celle d’un ou deux terrains de football, avec le plus gros, le Vacances, qui s’étend sur une surface d’environ huit terrains de football. « Avec un slogan un peu fantaisiste comme le nôtre qui stipule qu’à la pourvoirie du Lac Blanc, ça mord tout le temps, nous n’avons pas le choix d’ensemencer aussi massivement nos plans d’eau pour satisfaire les visiteurs », soutient Georges Pellerin.

Les diverses techniques populaires avec cuillère, telles que la Lake Clear Wabbler, la Williams Wabler ou la version W55 Lite, la Flasher, la Toronto Wobbler et autres avec bas de ligne et ver de terre, rapportent généralement les dividendes escomptés. Les petits leurres souples montés sur une tête plombée ultra légère, comme le Micro nymphe, le Mister Twister Micro Craw, l’Atomic Teaser ou le Micro tube Tri-Color, vous permettront aussi de berner les spécimens ciblés. « Que ce soit à la pêche à la journée ou en séjour, plus de 95 % de notre clientèle repart avec leur quota de 10 truites », assurent les propriétaires.

Palettes

Si vous avez envie de vous mesurer à de belles grosses mouchetées pesant de 900 g à 2,25 kg (2 à 5 lb), vous pouvez réserver, moyennant un supplément, un bloc de quatre heures au lac Théo. Chaque détenteur de permis pourra y soutirer deux poissons de belle taille.

Les leurres cités dans le paragraphe précédent, ainsi que les offrandes souples montées sur tête de plomb légère, comme les Sassy Stingum, les Bobby Garland Baby Shad, les Vie Shad, les Meeny, parmi tant d’autres, sont tout indiqués pour arriver à vos fins.

De beaux trophées

Le lac Roche est tout petit, mais il renferme de grandes surprises à ceux qui font nager leurs poissons nageurs, leurs cuillères et leurs mouches. Les gestionnaires y introduisent annuellement 3500 truites arc-en-ciel pesant de 1,35 à 4,5 kg (3 à 10 lb) au grand plaisir des invités qui déboursent un montant additionnel.

Lors de notre séjour à la première semaine de mai, malgré des conditions pluvieuses et un front froid, il n’a fallu que quelques minutes pour hameçonner notre limite de deux belles grosses batailleuses par manieur de canne. Ces ogresses effectuaient des sauts acrobatiques à couper le souffle.

S’initier

Les néophytes ou ceux qui ne possèdent pas d’équipement peuvent en emprunter sur place.

Ils ont également l’opportunité de faire appel aux services d’un guide pour les seconder et leur enseigner tous les rudiments de l’activité de prélèvement.

Pour en apprendre davantage sur cette pourvoirie située à 90 minutes de Montréal, composez le 819 265-4242 ou jetez un coup d’œil au site pourvoirielacblanc.com.

