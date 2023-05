Irréaliste de produire 100% local: quand le «fabriqué au Québec» ne l’est qu'à moitié

Vous vous promenez dans les allées d’un détaillant et tombez sur un produit frappé d’un logo avec la fleur de lys «Fabriqué au Québec». Ce n’est peut-être pas ce que vous pensez.

«Une vraie certification de produit québécois, ça va beaucoup trop loin, on n’est pas prêt pour ça», avoue Lise Arsenault de l’entreprise manufacturière Cuisines Tech Profab.

Ses armoires de cuisine et meubles-lavabos sont pourtant frappés du sceau «Signée Québec», un logo créé par l’Association des fabricants et détaillants de l’industrie de la cuisine du Québec.

Pour y avoir droit, tout ce qu’il faut, c’est un numéro d’entreprise du Québec. Il n’y a pas d’audit sur la fabrication du produit.

Dans le cas précis de Mme Arsenault, c’est en matière de quincaillerie qu’il est difficile de s’approvisionner au Québec. Même si son usine est située à Repentigny et qu’elle emploie des gens d’ici, il est irréaliste de penser qu’elle pourrait produire 100% local.

«Signée Québec, c’est pour promouvoir nos entreprises, notre industrie et notre économie. C’est similaire à ce que fait le Panier Bleu», explique la cheffe d’entreprise.

Le site transactionnel Panier Bleu permet à des commerçants locaux de vendre des produits qui, eux, peuvent venir de n’importe où.

Moins de 1% des produits proposés sur le site sont certifiés québécois, a d’ailleurs souligné récemment le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon.

On parle d’environ 800 produits sur 100 000. «Ce n’est pas beaucoup et j’espère que ça va augmenter», a-t-il dit.

Autoproclamation ou non

S’il est difficile de trouver des poux à une entrepreneure comme Lise Arsenault qui fait de son mieux pour mettre de l’avant ce qui se produit au Québec, le ministre met le doigt sur un problème.

Il n’existe qu’une seule organisation qui certifie les produits d’ici, Les Produits du Québec, née il y a tout juste 12 mois.

«Nous ne sommes pas juste sur le Panier Bleu, on est aussi directement sur la boutique en ligne de l’entreprise ou en magasin», indique la directrice générale, Elfi Morin.

Chantal Poirier / JdeM

Son objectif est de répondre à l’attente des Québécois. «Les gens veulent savoir d’où vient le produit. La seule façon de le faire, c’est d’avoir une marque qui te l’assure», dit-elle.

Si Aliments du Québec compte 1600 entreprises participantes, Mme Morin et son équipe ont réussi à en convaincre près de 100 en un an.

Ils ne peuvent pour l’heure que constater la prolifération des logos «Fabriqués au Québec», comme celui de Jonathan Lavoie.

«C’est une graphiste qui m’a fait mon logo “Fabriqué au Québec”. Mes produits viennent de Terrebonne et de Brossard», dit le propriétaire de D-CO, qui vend et installe des stores et des toiles sur mesure.

L’Association des fabricants de meubles du Québec a aussi son logo «Meuble du Québec». Là encore, ce n’est pas un gage de fabrication locale.

«On ne ressent pas le besoin d’avoir une certification avec une structure. On tient pour acquis que quand ça sort d’une usine québécoise, c’est un produit québécois», indique Julie Lamarre, directrice du marketing de l’association.

La vérification qui mène à une certification n’a pas la cote, du moins pas autant que les logos fleurdelisés.