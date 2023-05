Quand perd-on le Supplément de revenu garanti à la retraite?

Recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG) en plus de ses autres rentes de retraite peut donner un bon coup de pouce financier. Voici les critères à respecter pour y avoir droit.

Une personne célibataire admissible au SRG pouvait recevoir jusqu’à un maximum de 1032,10 $ par mois (montant en vigueur d’avril à juin 2023). Une rondelette somme qui donne une bouffée d’oxygène aux budgets des retraités.

Mais tous ne sont pas admissibles, et de plus, au-delà d’un certain niveau de revenus, le SRG commence à être récupéré par les autorités fiscales. Quelles sont les conditions qui s’appliquent ?

Rappel sur la PSV

Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK, rappelle tout d’abord que pour pouvoir prétendre au SRG, il faut toucher la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) du fédéral puisque l’un ne va pas sans l’autre.

Le montant de la PSV perçu ne dépend pas de nos actifs, mais uniquement du nombre d’années passées au Canada à partir de l’âge de 18 ans. Ainsi, il faut avoir résidé au moins 10 ans au pays pour prétendre à la PSV, et 40 ans pour être admissible à la pleine pension.

Cette pension est toutefois imposable et assujettie à un impôt de récupération. Autrement dit, plus vous percevez de revenus, plus le gouvernement récupérera la PSV. Pour la tranche d’âge de 65 à 74 ans, la récupération commence à partir de 81 761 $ de revenus personnels nets en 2022. Elle est récupérée complètement dès que ce revenu atteint 134 626 $ (137 331 $ pour les 75 ans et plus).

Taux de récupération

Une fois que l’on reçoit la PSV, on peut alors prétendre au SRG. « Attention, il n’est pas versé de façon automatique, il faut donc le demander dans sa déclaration de revenus fédérale », précise Hadi Ajab.

Le montant attribué dépend de l’âge, si l’on est en couple ou célibataire et du revenu net familial. Pour être admissible au SRG, le revenu annuel d’un célibataire doit être inférieur à 20 952 $. Dans le cas d’un couple, le revenu annuel dépendra de l’âge et de la situation du conjoint.

Même si les conditions sont restrictives, en revanche, les actifs détenus ne font aucune différence. Ainsi, tout comme pour la PSV, on peut être propriétaire, détenir un REER, un CELI ou des placements, cela ne fera aucune différence. Le SRG n’est pas imposable et est recalculé en juillet de chaque année.

Il est indexé tous les trois mois à l’Indice des prix à la consommation. En 2023 par exemple, le SRG versé d’avril à juin a été bonifié de 0,5 % par rapport au trimestre précédent, pour tenir compte de l’inflation.

Comme pour la PSV, il existe un revenu au-delà duquel les autorités fiscales commencent à récupérer le SRG.

Pour calculer ce revenu, il faut inclure la rente du RRQ et toutes les autres formes de revenus imposables comme le salaire, les revenus de placement, les retraits REER, FRV ou FERR, les pensions d’employeur ou du gouvernement, etc. Il s’agit de la ligne 23600 de la déclaration de revenus fédérale.

On ne tient pas compte de la PSV ni de certains revenus d’emploi. « Si l’on travaille à la retraite comme salarié ou travailleur indépendant, on peut retrancher les premiers 5000 $ de revenus. On peut aussi déduire 50 % des 10 000 $ gagnés suivants », précise Hadi Ajab.

Conseils