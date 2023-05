Sainte-Thérèse: un blessé grave après une altercation à la sortie des bars

Un homme dans la vingtaine a été gravement blessé dans une altercation survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides.

L’incident s’est produit vers 3h15 à la sortie des bars à l’angle de la rue Turgeon et de la rue Blainville Est. Une altercation qui aurait éclaté entre plusieurs individus, faisant un blessé.

Ce dernier, un homme dans la vingtaine, ayant subi de graves blessures a dû être transporté en centre hospitalier, où on ne craindrait pas pour sa vie.

«Un objet aurait été utilisé dans l’agression», a indiqué Luc Larocque, assistant-directeur de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB).

Pascal Girard/AGENCE QMI

Bien qu’une arme blanche soit visible sur la scène, la police ne peut toujours pas confirmer qu’il s’agit de l’objet en question.Aucun suspect n’aurait encore été identifié ou arrêté, a mentionné M. Larocque.

Des enquêteurs s’affairent à récolter des témoignages et à analyser la scène afin de connaitre les causes et circonstances entourant cet événement.Les sirènes retentissant dans la nuit ont d’ailleurs réveillé certains résidents du coin.

«Les rues étaient toutes barrées, je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé, mais je me suis fait réveiller sur un joli temps.

Depuis, je n’ai pas réussi à dormir parce que je ne sais pas ce qu’il se passe. Je ne savais pas s’ils cherchaient quelqu’un dans le coin», a dit une voisine rencontrée par TVA Nouvelles.

Cette dernière a d’ailleurs précisé avoir entendu les sirènes «crier de tous bords, tous côtés» pendant près d’une heure.Ce quartier habituellement calme a fait d’ailleurs parler de lui la semaine dernière en raison d’un incendie criminel survenu dans la pizzéria Slice Gang qui se trouve à deux pas du lieu de l’agression.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Festival Santa Teresa

Le secteur a par ailleurs accueilli un grand nombre de personnes vendredi soir dans le cadre du Festival Santa Teresa.

Cependant, la police estime qu’il n’y a aucun lien entre cette agression et l’événement qui se déroule toute la fin de semaine dans le Centre-ville de Sainte-Thérèse.

«Il pourrait être facile de faire un lien avec le festival Santa Teresa, mais au moment où ça s’est produit les festivaliers étaient peu ou pas présents. Donc, il n’y aurait pas de lien», a expliqué Luc Larocque à l'Agence QMI.

Le festival devrait reprendre comme prévu à 15h30, a-t-il ajouté.

«Notre équipe a communiqué avec le service de police et il n’y a pas de lien avec le festival. Nous serons plus alertes aujourd’hui, la sécurité est déjà bien présente sur tout le périmètre du festival», a précisé la direction du festival dans un message envoyé à l’Agence QMI qui rappelle que l’événement s’est produit à l’extérieur de son site.