Sommet climat: enfin des actions concrètes pour améliorer nos milieux de vie

Il y a de l’espoir dans l’air pour la grande région de Montréal !

Ce qui a été annoncé au Sommet Climat Montréal cette semaine a de quoi inspirer tout le Québec.

Ensemble

En mettant le bien-être humain au cœur de la transition écologique, des acteurs de tous les horizons politiques, économiques et sociaux se sont mis en mode actions et solutions pour répondre à l’urgence environnementale, tout en vivifiant nos milieux de vie.

Car oui, beaucoup de mesures qui permettent concrètement de réduire les GES, d’atténuer les effets de la crise climatique et de protéger la biodiversité contribuent aussi à améliorer notre bien-être et notre santé.

Chacun commence à voir le rôle qu’il peut jouer pour en profiter. Ça fait du bien !

Verdir

Le gouvernement fédéral financera la plantation de 275 000 arbres dans la grande région de Montréal. Notamment dans les quartiers défavorisés, sur des terrains privés, dans des cours d’école et sur les terrains d’hôpitaux.

Non seulement les arbres transforment le CO2 en oxygène, mais ils filtrent les particules fines et autres contaminants.

En améliorant la qualité de l’air, la présence d’arbres réduit les risques de maladies respiratoires et cardio-vasculaires, de même que les allergies et autres problèmes de santé associés à la pollution.

Bref, que du bon ! Il me semble que ce printemps, on devrait tous se mettre à planter des arbres partout où on peut. C’est un geste concret qui ne fait que du bien.

Mobilité durable

Parmi les autres belles annonces faites à ce Sommet climat dont on n’a pas assez parlé, quelques-unes ont touché le transport.

Ainsi, on a appris en primeur par Benoît Charette que le gouvernement du Québec allait doubler ses investissements en transport actif. Bravo !

Valérie Plante a aussi présenté la feuille de route de la Ville de Montréal pour décarboner les déplacements d’ici à 2040. Cela implique le déploiement de corridors de mobilité durable, en premier lieu sur le boulevard Henri-Bourassa, mais aussi la piétonnisation du Vieux-Montréal dès 2024.

On sait que plus les alternatives à l’auto solo sont bien développées, plus les gens privilégient le transport collectif et les déplacements à pied et à vélo. C’est meilleur pour la santé parce que ça nous fait bouger, tout en réduisant la pollution et le bruit.

Pacte

Cette semaine, en signant le pacte en mobilité durable, une quarantaine de grands employeurs privés et publics de Montréal se sont engagés à ce que tous leurs nouveaux locaux soient situés à moins de 400 mètres de transports collectifs à passages fréquents. Ils offrent aussi des indemnités à leurs employés qui marchent ou pédalent pour se rendre au travail.

Ça s’appelle être concret !

Il faut certes faire beaucoup plus que ce qui est décrit ici et le faire partout à travers le Québec et la planète. Mais je pense que les bons coups méritent d’être soulignés afin d’être amplifiés. De manière générale, on ne parle pas assez de toutes les personnes et de toutes les organisations qui passent enfin à l’action. À eux tous je dis : MERCI !