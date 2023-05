Technopole maritime du Québec soutient les secteurs maritimes innovants.

Technopole maritime du Québec (TMQ) soutient depuis plus de 20 ans, le développement et la promotion des secteurs maritimes innovants, partout au Québec. Au quotidien, TMQ crée des liens entre la recherche, l’industrie et le soutien au développement économique pour encourager l’innovation en matière de biotechnologies marines, de technologies marines et de transport maritime.

Valoriser les biomasses

Quand la science et l’ingénierie s’allient pour transformer les bioressources d’origine marine, cela se traduit par un ensemble d’acteurs de pointe poussant dans la même direction afin de trouver des solutions qui permettent de réduire les impacts sur l’environnement. TMQ est l’organisation qui coordonne la filière québécoise des biotechnologies marines.

Des réalisations notables

Le Québec compte une quarantaine de centres de recherche et d’entreprises œuvrant dans ce secteur, avec des domaines d’application tels que l’agriculture, les énergies, l’alimentation, la chimie, les cosmétiques ou encore le pharmaceutique. L’utilisation des algues pour la production de biocarburants à partir de matières résiduelles ou encore le développement de solutions pour la santé en matière de cognition et de maladies métaboliques font partie des projets.

Le transport maritime se mobilise

MeRLIN est l’initiative de TMQ dédiée à l’innovation dans le transport maritime et le milieu portuaire. Les membres de cette initiative (le Port de Montréal, le Port de Trois-Rivières, le Port de Québec, la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, Desgagnés, le Groupe Océan et Canada Steamship Line) collaborent afin d’adresser des défis majeurs pour leur développement durable.

La force du réseau

TMQ, la grappe de l’économie bleue, rassemble un vaste regroupement d’entreprises et d’organismes habités par une même volonté commune : développer leurs activités dans le respect de l’environnement marin, quelles que soient les contraintes propres au domaine dans lequel ils évoluent. TMQ joue un rôle déterminant dans leur accompagnement en soutenant chacun dans sa recherche de partenaires, en coordonnant différentes activités et en assurant la promotion des secteurs maritimes innovants.

Le développement à l’horizon

En tant qu’agent de liaison efficace, TMQ permet à ses membres de rayonner au Québec et à l’international. Agissant comme une véritable interface, TMQ génère une visibilité unique et facilite les interactions, contribuant ainsi à la croissance de ses membres. Les différents événements organisés par la grappe, tels que le forum Futurocéan les 15 et 16 novembre 2023 à Rimouski, représentent des occasions de développement d’affaires uniques.

C’est dans un élan concerté que TMQ veille à ce que l’économie bleue du Québec soit un océan de synergies au bénéfice des environnements marins, des protagonistes de l’industrie et des consommateurs. Tout le monde gagne à ce que les secteurs maritimes progressent en faisant de leur développement durable une priorité.