Tramway: Des craintes pour l'accès au Centre d'affaires Henri-IV

Le propriétaire de trois édifices récents situés le long de Henri-IV, près de Quatre-Bourgeois, craint que le tramway restreigne l'accès à ses bâtiments pour les 1400 travailleurs qui les fréquentent quotidiennement.

La Société immobilière GP, une entreprise familiale originaire du Bas-Saint-Laurent, qui a plusieurs propriétés à Québec, est propriétaire et gestionnaire du Centre d’affaires Henri-IV, trois édifices situés le long de l’autoroute, auxquels on accède par Wilfrid-Pelletier ou Bar le Duc, à partir de Quatre-Bourgeois. Un quatrième bâtiment est dans les plans.

Or, avec la venue du tramway, la plateforme sera infranchissable en direction ouest pour accéder à ces rues. Un autre accès, par la rue du Grand-Voyer, a récemment été bloqué par des blocs de béton installés par la Ville.

Stéphanie Martin

«Plus de 1400 travailleurs y transitent chaque jour en plus de leurs clients», explique Michel Messier, vice-président directeur général de GP, qui s’inquiète pour la pérennité du complexe immobilier. «C’est déjà compliqué pour nous de trouver des locataires, et là, le principal accès, ils vont nous le bloquer.»

Un accès limité

Anne-Marie Guilbert, directrice de la gestion de projets et construction, note qu’il restera un accès, par Hochelaga, un kilomètre au sud. Il est étroit, encombré de voitures stationnées et mal déblayé l’hiver, explique-t-elle.

Les plans de cet ensemble immobilier ont été réalisés en 2011, et le premier édifice a poussé en 2013. Entre-temps, le projet de tramway a fait son chemin. «On nous accorde des permis pour un complexe de 120 millions $ qui va rapporter des taxes et après, on change les règles du jeu», se désole M. Messier.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

La Société immobilière GP appelle à la discussion avec la Ville de Québec. «Il faut être consultés, ça va nous impacter, c’est sûr», plaide Mme Guilbert. «Ils nous enlèvent des acquis. On va aller défendre notre point», ajoute M. Messier, au sujet des consultations promises par la Ville.

Au Bureau de projet du tramway, la porte-parole Miriam Bard-Dumont explique que pour l’accès aux bâtiments, «selon l’origine et la destination des automobilistes, des itinéraires alternatifs seront empruntés. Il sera par exemple possible de tourner à droite sur le boulevard Hochelaga pour accéder aux bâtiments qui se situent près de Henri-IV.»

École primaire

Les représentants de la Société GP craignent aussi une circulation encore plus dense près de l’école primaire sur Duchesneau, qui deviendra selon eux le détour privilégié pour accéder à leurs immeubles.

L’opposition officielle avait aussi fait une sortie sur cet aspect, en début de semaine, pour un secteur situé plus à l’ouest. Le maire Bruno Marchand avait assuré que l’objectif n’était pas d’accroître la circulation devant l’école Saint-Mathieu, ce qu’a aussi réitéré la Ville.