Transformer le St-Laurent en corridor numérique

Des Grands Lacs jusqu’au golfe du Saint-Laurent, l’intelligence artificielle transforme l’industrie maritime du Québec.

Des projets implantant la plus haute technologie promettent d’améliorer l’efficience et la rapidité d’exécution dans la gestion des ports et le déplacement des navires.

Investir pour économiser

Le développement d’un corridor économique intelligent est en cours pour le transport sur le Saint-Laurent. Le gouvernement du Québec a investi 232,6 millions de dollars dans la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent. L’objectif est de mettre la technologie à niveau et de connecter les infrastructures maritimes québécoises. En 2016, Innovation maritime (IMAR), le centre de recherche affilié à l’Institut maritime du Québec du Collège de Rimouski, s’est associé à la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) pour mettre sur pied le Système d’information maritime (SIM). À long terme, ces investissements permettront de diminuer l’empreinte écologique, tout en augmentant la productivité de l’industrie.

Gestion intelligente de la marchandise

La Société Terminaux Montréal Gateway (MGT) intégrera la puissance informatique de l’intelligence artificielle (IA) dans ses opérations afin d’augmenter la capacité de stockage au Port de Montréal. Avec un investissement de 9 millions de dollars, l’implantation de l’IA va améliorer la planification de la manipulation des conteneurs. Dans les terminaux, au lieu de retirer les conteneurs des navires et de simplement les empiler, l’IA indiquera lesquels prioriser et comment les placer au port. Ceci augmentera la traçabilité des conteneurs, tout en économisant du temps et de l’énergie.

Pilotage optimisé

Les voyages en navire sur le Saint-Laurent gagneront en efficience, en y intégrant de l’IA. Le Groupe CSL (Canada Steamship Lines) développe un système informatique de pilotage de navires pour optimiser les déplacements. L’IA prend toutes les données de logistique pour indiquer la quantité de carburant idéale pour la distance à parcourir, tracer la route à suivre selon les vents et les marées ainsi que la vitesse de déplacement pour arriver au port exactement au bon moment. L’instauration de ce service de pilotage, auquel participe Administration de pilotage des Laurentides et l’entreprise québécoise Vooban, permettra de réaliser des économies importantes en énergie, réduisant les frais d’exploitation ainsi que l’empreinte carbone des déplacements commerciaux sur le Saint-Laurent.

Création d’une plateforme commune

Le transport maritime en général et le processus d’intégration de l’IA dans l’industrie génèrent une quantité phénoménale de données précieuses. Le système d’information maritime, avec ses 45 milliards de données, a un potentiel énorme pour réaliser beaucoup d’applications en IA. Pour faire du Saint-Laurent un véritable écosystème numérique, ces données doivent servir à toutes les organisations du secteur afin de maximiser les collaborations sur l’ensemble du Saint-Laurent.

Une telle plateforme de partage des données est en phase de structuration. La SODES et le ministère des Transports et de la Mobilité durable travaillent sur ce grand projet. La firme québécoise CGI mène les études en ce moment, cherchant quels modèles de partage de données seraient les plus désirables et efficaces. En décembre 2024, CGI déposera ses recommandations en ce sens, détaillant aussi la manière d’envisager la cybersécurité de ce nouvel écosystème numérique.