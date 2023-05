Transition écologique

À quand des transports maritimes plus verts?

Compte tenu de l’attention croissante portée à la durabilité environnementale dans le monde, l’industrie maritime et navale du Canada explore activement les pratiques de transport maritime écologique et les corridors verts.

Comme dans les autres secteurs économiques, l’industrie canadienne du transport maritime doit investir dans les technologies moins polluantes, les carburants de substitution et la réduction des émissions CO2. Au menu, les corridors verts, c’est-à-dire des routes maritimes zéro émission entre deux ports ou plus, et les carburants de substitution. Objectif? La carboneutralité d’ici 2050. Survol des options envisageables.

La production d’ammoniac, de méthanol ou de méthane synthétique avec l’hydrogène permet d’aller un peu plus loin, mais la production d’une quantité suffisante d’hydrogène vert pour décarboner le secteur mondial du transport maritime reste un défi de taille.

Qu’en est-il des biocarburants?

Les plantes sont la source de la plupart des matières organiques, et elles captent le dioxyde de carbone de l’atmosphère pendant leur croissance. Ainsi, lorsqu’elles sont transformées en carburant pour être brûlées, elles sont considérées comme carboneutres. En théorie, ces sources de biométhanol pourraient être utilisées pour fournir du carburant aux navires. Mais la production mondiale de biométhanol est actuellement extrêmement limitée et est estimée à seulement 0,2 million de tonnes par an par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables.

Cela suffirait pour alimenter deux grands navires porte-conteneurs. À titre informatif, six pétajoules correspondent à la quantité de gaz nécessaire pour alimenter deux ou trois grands navires porte-conteneurs. Avec la demande croissante de carburants à émissions nulles, la concurrence pour les matières premières organiques destinées à la production de carburants ne fera que s’intensifier.

La production, le maillon faible dans la chaîne

Les sources de matières organiques destinées à la production de carburants, telles que les algues génétiquement modifiées, n’ont pas donné les résultats escomptés, et les préoccupations relatives aux répercussions sur l’écologie locale et les changements climatiques des modifications de l’utilisation des sols résultant des nouvelles plantations végétales rendent ces options de moins en moins viables.

Si l’on considère l’ensemble du système énergétique, de la production du carburant à l’utilisation de l’énergie sur le navire, la technologie des navires n’est pas nécessairement le maillon faible de la chaîne. Les lacunes les plus importantes semblent se situer en amont de la chaîne, dans la partie production de carburant, et dans la production à grande échelle d’hydrogène vert par électrolyse.

Les solutions actuelles devront être considérablement améliorées pour atteindre les volumes de production nécessaires. Si l’on veut utiliser du méthane ou du méthanol, il faudra également réaliser des progrès majeurs dans le captage direct du dioxyde de carbone dans l’atmosphère pour fabriquer du carburant e-méthanol.

Il semble qu’il faille envisager de prolonger notre dépendance aux combustibles fossiles par le captage et la séquestration du carbone, qu’il s’agisse de dioxyde de carbone ou de carbone solide, en tant qu’option provisoire la moins mauvaise, mais il faut faire preuve d’une extrême prudence pour éviter d’introduire involontairement des combustibles à plus forte intensité de carbone dans la chaîne de valeur, dans la poursuite du rêve d’un carburant marin sans émissions de GES, qui ne sera peut-être jamais vraiment réalisé.