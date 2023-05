Transport et commerce fluviaux

Qu’est-ce qui a changé depuis la pandémie?

Depuis le creux des activités en pleine pandémie, les activités ont repris de plus belle, rapidement, autant dans le commerce maritime que chez les croisiéristes.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de Québec et de Montréal depuis le printemps fatidique de 2020 alors que la planète entière s’est arrêtée. Un mot suffisait pour résumer tout ce que nous pensions : incertitude.

Au printemps 2021, un autre nuage planait au-dessus du Port de Montréal, celui d’un conflit de travail entre le Syndicat des débardeurs et l’Association des employeurs maritimes. « Même si ces événements ont engendré des retards pour la chaîne d’approvisionnement et une accumulation de conteneurs sur le territoire portuaire qui prendront plusieurs semaines à se résorber, l’APM se réjouit de pouvoir désormais se concentrer sur la pleine reprise des activités, la relance économique et la lutte contre la pandémie », annonçait alors le PDG, Martin Imbleau.

Une croissance sans précédent

L’Administration portuaire de Montréal (APM), qui gère le port, a été reconnue par l’Alliance verte pour ses bonnes pratiques en matière de développement durable et la gestion efficace de l’environnement, et a pu se maintenir dans le peloton de tête des administrations portuaires les plus respectueuses en Amérique du Nord.

Sur le site de l’APM, « le trafic maritime ne cesse d’augmenter sur toutes les mers du monde. Ces derniers temps, il a connu une croissance sans précédent et, malgré la pandémie qui frappe la planète depuis mars 2020, les échanges internationaux devraient croître de 7,7 % au cours de la prochaine année, selon l’assureur-crédit Euler Hermes.

Dans l’océan Indien, l’augmentation a dépassé les 300 % en 20 ans. Dans l’Atlantique Nord, le Pacifique Nord et la Méditerranée, on estime qu’elle oscille entre 100 et 200 %. »

De vastes plans de modernisation

Cette croissance rapide du trafic maritime a fait apparaître des failles dans le système, comme des connexions intermodales insuffisantes, des congestions de conteneurs qui s’empilent dans les terminaux ou encore le nombre insuffisant d’amarrages.

À cela s’ajoutent les plans de modernisation des infrastructures pour accueillir et ravitailler les navires de nouvelle génération qui utilisent des carburants sobres en carbone, des carburants renouvelables et des technologies propres comme l’hydrogène vert, l’éthanol vert et le méthanol vert, mais aussi des biocarburants, tels que le biodiésel et le gaz naturel renouvelable. Sans oublier le projet d’agrandissement de port à Contrecœur.

Bref, le fleuve Saint-Laurent n’a jamais été aussi fréquenté, et le marché des conteneurs est en croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans au Port de Montréal.

Arrivent les navires de croisière

Après deux saisons de croisières consécutives annulées à cause de la pandémie, le gouvernement canadien annonce la reprise des croisières qui amènent entre 37 500 et 48 000 passagers et, du même souffle, un signal fort pour l’industrie du tourisme qui a grandement souffert des longs mois de pandémie. Rien qu’en 2022, plus de 50 000 croisiéristes ont débarqué à Montréal.

Concluons en mentionnant qu’environ 100 milliards de dollars de valeur de biens transitent chaque année par le port, le deuxième le plus achalandé au Canada, après celui de Vancouver.