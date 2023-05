Un 911 pour la violence conjugale en Espagne

Partout en Espagne, les femmes peuvent composer le 016, un service téléphonique public pour les victimes de violence conjugale disponible 24 h/24.

« Le but était d’avoir un numéro très accessible à trois chiffres pour que ça soit facile de s’en souvenir comme le 112 – l’équivalent du 911 au Canada. On a beaucoup travaillé sur la publicité pour que tout le monde connaisse et se souvienne de ce numéro », explique Susana Galvez, coordonnatrice générale du service 016.

Au bout du fil, des intervenants vont évaluer l’assistance dont la personne a besoin : aide psychologique, informations générales ou soutien juridique.

Écoutez l'entrevue de Richard Martineau avec Louise Riendeau, porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale via QUB radio :

Les victimes qui ont besoin d’un suivi plus personnel seront dirigées vers des centres d’aide physiques, dont les adresses sont gardées secrètes. On en retrouve des centaines partout dans le pays.

Erika Aubin / JdeM

« Dans ces centres, il y a des travailleurs sociaux pour aider à la réinsertion, par exemple en trouvant un nouveau travail. Il y a aussi des formations pour améliorer leur situation professionnelle. Des avocats peuvent les accompagner à porter plainte et les guider à travers les étapes », cite Mme Galvez en exemple.

La ligne téléphonique est disponible en 53 langues, tout comme le service de chat en ligne et via l’application WhatsApp.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale