Voguer en voilier un rêve réalisable

Partir pour un long voyage en voilier fait rêver. Mais pourquoi se contenter de rêver alors que découvrir le plaisir de voguer à bord d’un voilier habitable est déjà à notre portée, sans aller au bout du monde.

Première étape : s’initier dans une école, ici même, avec un instructeur passionné. Jusqu’à quatre passagers peuvent monter à bord.

Lac Saint-Louis

Photo fournie par Alain Demers

Ayant passé l’hiver en Guadeloupe, Capi Piérô est revenu s’installer au Club nautique de Baie-D’Urfé, dans l’ouest de l’île de Montréal, pour transmettre sa vaste expérience dans son école, Voile 4 vents.

Lors d’une initiation précédant le coucher du soleil, à bord de son Tanzer 22, on a l’occasion de prendre la barre ou de lever la voile. Un cours de base de deux jours nous permet d’aller plus loin dans les manœuvres.

Initiation à la voile : 75 $ par personne (trois heures). Cours de base de voile-croisière : 290 $ par personne (15 heures sur deux jours).

voile4vents.ca

Lac Memphrémagog

Photo fournie par Alain Demers

Sur ce magnifique plan d’eau, l’école Yvanhoë en est à sa 20e saison. L’instructeur Claude Rajotte y enseigne les manœuvres de base et la navigation sécuritaire.

Une fois votre autonomie atteinte, il est possible de louer à l’école un Tanzer 22. Nul besoin donc d’acheter un voilier tout de suite après votre formation, sans parler du fait qu’il est difficile de trouver une place pour amarrer son voilier au lac Memphrémagog.

Initiation à la navigation de jour : à partir de 200 $ par personne par jour ou de 350 $ pour deux jours. Cours semi-privés (deux personnes) et privés (une personne) disponibles. Brevet de croisière élémentaire (pour devenir autonome) : 850 $ par personne (quatre jours ou deux week-ends).

voile-yvanhoe.com

Fleuve Saint-Laurent

Voilévolution enseigne la voile croisière sur le Saint-Laurent, en partance de Sorel ou de Berthierville. L’apprentissage se fait entre autres à bord de l’Arlequin II, un Jeanneau de 27 pieds.

Découverte et initiation : 245 $ par personne (taxes incluses) pour une journée, avec boîte à lunch. Parcours élémentaire-chef de bord : 1415 $ (taxes incluses) par personne pour six jours.

voilevolution.ca

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Sur la Véloroute gourmande

Découvrir cet itinéraire de 235 km entre Montréal et Sherbrooke est plus facile avec les services offerts par Voyager à vélo. On transporte vos bagages et on déplace votre voiture au point d’arrivée prévu.

►voyageravelo.com

Rouler aux îles de Boucherville

Dans le parc national, un circuit cyclable de 21 km passe de l’île Sainte-Marguerite à l’île Grosbois. On roule le long du Saint-Laurent sur des chemins de campagne inaccessibles aux autos. Droits d’accès en ligne.

►sepaq.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.